Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВЛавров заявил о нечистоплотной борьбе за создание вакцины от COVID-19

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сейчас в мире развернулась нечистоплотная борьба за то, кто первым создаст вакцину от коронавируса.
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Лавров: вакцина от коронавируса должна стать общечеловеческим достоянием

ИА Красная Весна08:20

Лавров предостерег от поиска геополитической выгоды в создании вакцины

РБК07:21

Лавров о мире после коронавируса: уже не будет абсолютно свободной системы общения

Комсомольская правда05:50

Лавров указал на борьбу за лидерство в создании вакцины от COVID-19

Известия06:10

Лавров заявил о нечистоплотной борьбе за создание вакцины от COVID-19

РЕН ТВ06:01

Лавров рассказал о борьбе в мире за лидерство в создании вакцины от COVID-19

Ореанда-Новости06:35

Россия выступила против извлечения выгод из-за причин COVID-19

РИА Новости05:58
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Футбол

РФС решил возобновить чемпионат России по футболу с 21 июня

Исполком РФС в пятницу принял решение, которого российский футбольный мир ждал с замиранием сердца - чемпионат России, впервые в истории приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
РИА Новости 08:05
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Здоровье

Жительницу Бурятии повторно госпитализировали с коронавирусом

Жительницу Бурятии, которая ранее вылечилась от коронавируса, вновь госпитализировали с таким же диагнозом.
Российская газета 02:27
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Гаджеты

Huawei начнет перевыпускать старые смартфоны для обхода санкций США

Китайский технологический гигант Huawei нашел необычный способ обойти санкции США и перестать терять прибыль из-за запрета на использование сервиса Google в своих новых смартфонах.
ФАН 07:12
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,2K
Общество

«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»

В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
1,2K
Общество

Роскачество выявило в пельменях семи марок кишечную палочку

РИА Новости 03:22
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Общество

В каких городах Тульской области нашли коронавирус: карта 15 мая

По данным оперативного штаба на 15 мая, за сутки в тульском регионе зарегистрировано рекордно высокое число новых зараженных коронавирусом — 105 человек.
Тульская пресса 07:10
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
3
Общество

В Гидрометцентре призвали не ждать тепла в ближайшие дни

Резкого потепления в центре европейской части России в ближайшие дни не ожидается. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
ФАН 02:50
4
Общество

Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии

По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
2,6K
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
2,6K
Общество

Беглов посетил госпиталь в «Ленэкспо» после жалоб пациентов

Питерские заметки 07:05
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Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия 13 мая в 16:06
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Игры

Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию

Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.
Goroday.ru вчера в 18:32
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Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
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Игры

Sony показала 18 минут геймплея Ghost of Tsushima

CyberSport.ru вчера в 16:27
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Политика

Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении строительства 16 многофункциональных медцентров для оказания помощи заболевшим коронавирусом.
RT на русском 07:27
Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
620
Общество

В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев

За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
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Игры

На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5

Astera вчера в 07:11
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Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
20
Общество

Эксперты не нашли на продуктах в супермаркетах коронавирус

Испанские специалисты проверили продукты в супермаркетах на наличие коронавируса.
Московский Комсомолец в Марий Эл 05:35
4
Политика

Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости вчера в 08:57
1K
Культура

Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони

Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование.
Ревизор.ру 13 мая в 10:37
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Экономика

Главная экономика Европы пережила рекордный спад

Главная экономика Европы, экономика Германии, пережила рекордный спад со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.
Lenta.ru 08:12
Общество

Владимирские семьи могут подать заявление на единовременную выплату 10000 рублей до 1 октября

По прогнозам специалистов Пенсионного фонда, выплаты на детей получат более 100 000 владимирских семей.
ТК Вариант 13 мая в 15:38
Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
2,2K
Общество

В Свердловской области заразились коронавирусом еще 104 человека

Еще у 104 пациентов в Свердловской области выявили SARS-CoV-2. Об этом заявили в оперштабе региона 15 мая в ежедневной сводке.
ИА Красная Весна 04:08
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Происшествия

На Южных Курилах ввели режим ЧС из-за коронавируса

Lenta.ru 03:58
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Единоборства

Джон Джонс бросил вызов Фрэнсису Нганну

FightTime.ru вчера в 12:09
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Как работают Яндекс.Новости?
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