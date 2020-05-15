Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сейчас в мире развернулась нечистоплотная борьба за то, кто первым создаст вакцину от коронавируса.

Лавров заявил о нечистоплотной борьбе за создание вакцины от COVID-19

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