Политика
BFM.ruЛавров заявил о нежелании России уговаривать США сохранить ДСНВ-3
По словам Лаврова, Россия «гарантированно обеспечит свою безопасность на длительную перспективу даже в отсутствие этого договора». «При отказе от продления ДСНВ варианты могут быть различными», — сказал министр. ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года, напоминает агентство.
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с чего всё началось
Судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) определена, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.РИА Новости05:07
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Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Политика
Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным
Владимир Жириновский сообщил, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, было совершено не в соответствии с установленными правилами.
Live24 04:54
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
Политика
Госсовет Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора Святой Софии и превращении его из музея в мечеть и поступит в зависимости от него.
РИА Новости 09:05
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
Политика
Песков: Путин и Порошенко не обменивались поздравлениями в 2014 году
Обмена поздравлениями между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Петром Порошенко в 2014 году не было, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
News.ru 06:42
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Наука
У переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета
Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 00:25
Технологии
В работе приложений на iOS произошел масштабный сбой
На платформе для разработчиков Facebook сообщается, что компания «осведомлена и расследует увеличение количества ошибок в iOS SDK, что приводит к сбою некоторых приложений».
Коммерсантъ 08:38
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Шоу-бизнес
Сын Ксении Собчак стал проситься за границу
Недавно, как рассказала Ксения, Платон даже стал спрашивать у неё, почему многие друзья летают семьями на отдых за границу, а их семья не может себе этого позволить.
Bimru.ru 08:40
Общество
Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве
Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия-24».
Ведомости 08:42
Единоборства
Российский боец Ян сделал вес перед поединком за титул чемпиона UFC
Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян вошел в весовую категорию перед боем за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против бразильца Жозе Альдо.
ТАСС Спорт 08:54
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
Evo-rus.com 01:18
Экономика
На рынке складов планируется крупнейшая арендная сделка
На рынке складов планируется крупнейшая арендная сделка Онлайн-ритейлер Ozon готовится заключить крупнейшую сделку в истории российского складского рынка: компания арендует 155 тыс. кв. м в подмосковном комплексе «Ориентир Запад».
Коммерсантъ вчера в 18:19
Армия и оружие
Украина отстрелялась «комплексом унижения» России
В сентябре 2019 года в публикации Popular Mechanics комплекс FGM-148 Javelin был назван «средством унижения» России.
Lenta.ru вчера в 17:21
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
Линейки в школах 1 сентября проведут в новой форме, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 08 июля в 09:38
Игры
Авторы Ghost of Tsushima рассказали о создании игрового мира
Вэнг рассказала, что при создании игрового мира в Ghost of Tsushima использовались не только фотографии самого острова Цусима, но и других регионов Японии.
CyberSport.ru вчера в 13:29
Путешествия
Туристы жалуются на слишком высокие цены в Турции
Бодрум: отдыхающие недовольны, что на курортах произошел слишком резкий скачок цен, пишет портал tonkosti.ru.
Интермонитор.ру 08 июля в 13:27
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Политика
На Украине завели еще четыре дела против Порошенко
Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала еще четыре уголовных дела против бывшего президента Петра Порошенко, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего главы государства.
Газета.Ru 07:57
Происшествия
В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики
Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК.
Российская газета 08:57
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
"Прошу прощения у своей семьи, которой я принес только боль", - говорится в бумаге, оставленной Пак Вон Суном на рабочем столе в своей резиденции.
Инфорос 04:05
Хоккей
Хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет
Умер Павел Крутий — нападающий хоккейного клуба «Южный Урал» (Орск), выступающего в Высшей хоккейной лиге.
Известия 08:34
Общество
В Петербурге на школу повесили ЛГБТ-флаг
Общественная служба новостей 08:23
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Авто
Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения
Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
Деловое.ТВ 08 июля в 09:40
Здоровье
В ВОЗ оценили вероятность второй волны коронавируса в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила вероятность второй волны COVID-19 в стране.
RT на русском 06:31