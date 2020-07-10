Судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) определена, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

с чего всё началось

По словам Лаврова, Россия «гарантированно обеспечит свою безопасность на длительную перспективу даже в отсутствие этого договора». «При отказе от продления ДСНВ варианты могут быть различными», — сказал министр. ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года, напоминает агентство.

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