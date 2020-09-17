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Экономика сегодня
Экономика сегодня

Лавров заявил о планах РФ и Белоруссии на продолжение интеграции

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе недавней встречи в Сочи подтвердили настрой на продолжение реформы договора о Союзном государстве. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI.В источнике
С чего всё началось
Телеканал RTVI

Сергей Лавров: «Промывание мозгов — это то, чем славится американская мягкая сила»

В эфире RTVI — министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Телеканал RTVI11:50
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Инфорос

Лавров: встреча Путина и Лукашенко подтвердила настрой на реформу Союзного договора

Инфорос13:29
Экономика сегодня

Лавров заявил о планах РФ и Белоруссии на продолжение интеграции

Экономика сегодня13:23
Дождь

Лавров заявил о настрое Москвы и Минска на продолжение интеграции России и Беларуси

Дождь12:06
Союзное Вече

Сергей Лавров: Президенты РФ и РБ подтвердили настрой на продолжение реформы Созюного договора

Союзное Вече12:49
ТАСС

Лавров: встреча Путина и Лукашенко подтвердила настрой на реформу Союзного договора

ТАСС12:11
Парламентская газета

МИД: Путин и Лукашенко подтвердили настрой на реформу Союзного государства

Парламентская газета12:54
Телеканал RTVI

Интервью Сергея Лаврова телеканалу RTVI: главное

Телеканал RTVI11:55

Медведев исключил выдачу Варшаве российских авиадиспетчеров

Арест и выдача Польше российских авиадиспетчеров, которые работали в 2010 году в аэропорту Смоленска в день катастрофы польского правительственного борта Ту-154, невозможна, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев исключил выдачу Варшаве российских авиадиспетчеров
Российская газета13:07
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Любимова вручила награды и звания Сергею Соловьеву и Пелагее

Артистка Малого театра Лилия Юдина, художественный руководитель Хора имени Пятницкого Александра Пермякова, режиссер Сергей Соловьев и другие деятели культуры и искусства получили в четверг государственные награды из рук министра культуры РФ Ольги Любимовой, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости10:08
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19

«Минздрав России внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) фавипиравир, разрешив их применение в амбулаторных условиях», — передает сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия12:30
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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Европарламент заявил, что не признает итоги выборов в Белоруссии

Европарламент сообщил, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии, а также не считает действующего главу республики Александра Лукашенко легитимным президентом, следует из опубликованной на сайте организации резолюции.
Аргументы и Факты08:05
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Молодежный ЧМ по хоккею 2022 года перенесен в Канаду

В целях снижения затрат, связанных с организацией соревнований, совет IIHF совместно с хоккейными федерациями Канады и Швеции договорились, что турнир 2022 года, который планировалось провести в Гетеборге, примут Эдмонтон и Ред-Дир. По новому соглашению Швеция примет молодежный чемпионат мира 2024 года.
РИА Новости12:00

Российская авиация уничтожила позиции боевиков в сирийском Идлибе

По сообщению представителя Сирийского центр мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдеррахмана, ракетные и бомбовые удары наносились по районам северо-западнее города Маарат ан-Нааман, территорию которых контролируют отряды запрещенных в России террористических организаций «Исламская партия Туркестана» и «Воины Кавказа».
Инфорос07:55
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