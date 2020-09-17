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Экономика сегодня
Экономика сегодня

Лавров заявил о планах РФ и Белоруссии на продолжение интеграции

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе недавней встречи в Сочи подтвердили настрой на продолжение реформы договора о Союзном государстве. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI.В источнике
С чего всё началось
Телеканал RTVI

Сергей Лавров: «Промывание мозгов — это то, чем славится американская мягкая сила»

В эфире RTVI — министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Телеканал RTVIвчера в 11:50
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Радио Комсомольская правда

«Верю, что здравый смысл у западных партнеров восторжествует»: Лавров дал большое интервью Канделаки

Радио Комсомольская правдавчера в 14:24
Дождь

Лавров дал интервью Канделаки. Дождь выбрал главное

Дождьвчера в 12:17
Экономика сегодня

Лавров заявил о планах РФ и Белоруссии на продолжение интеграции

Экономика сегоднявчера в 13:23
Парламентская газета

МИД: Путин и Лукашенко подтвердили настрой на реформу Союзного государства

Парламентская газетавчера в 12:54
ТАСС

Лавров: встреча Путина и Лукашенко подтвердила настрой на реформу Союзного договора

ТАССвчера в 12:11
Телеканал RTVI

Интервью Сергея Лаврова телеканалу RTVI: главное

Телеканал RTVIвчера в 11:55
Инфорос

Лавров: встреча Путина и Лукашенко подтвердила настрой на реформу Союзного договора

Инфоросвчера в 13:29

Онколог Смирнова определила причину быстрого роста опухолей

Причины быстрого развития опухолей в разном возрасте перечислила врач-онколог и проктолог Елена Смирнова, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Впрямую влияет на развитие онкологии плохая наследственность, поясняет медик.
Уфимские Заметки16 сентября в 07:13
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