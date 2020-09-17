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Экономика сегодня
Экономика сегодня

Лавров заявил о планах РФ и Белоруссии на продолжение интеграции

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе недавней встречи в Сочи подтвердили настрой на продолжение реформы договора о Союзном государстве. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI.В источнике
С чего всё началось
Телеканал RTVI

Сергей Лавров: «Промывание мозгов — это то, чем славится американская мягкая сила»

В эфире RTVI — министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Телеканал RTVI11:50
Подробнее о событии
Телеканал RTVI

Интервью Сергея Лаврова телеканалу RTVI: главное

Телеканал RTVI11:55
Инфорос

Лавров: встреча Путина и Лукашенко подтвердила настрой на реформу Союзного договора

Инфорос13:29
Экономика сегодня

Лавров заявил о планах РФ и Белоруссии на продолжение интеграции

Экономика сегодня13:23
Парламентская газета

МИД: Путин и Лукашенко подтвердили настрой на реформу Союзного государства

Парламентская газета12:54
ТАСС

Лавров: встреча Путина и Лукашенко подтвердила настрой на реформу Союзного договора

ТАСС12:11
Дождь

Лавров заявил о настрое Москвы и Минска на продолжение интеграции России и Беларуси

Дождь12:06
Радио Комсомольская правда

«Верю, что здравый смысл у западных партнеров восторжествует»: Лавров дал большое интервью Канделаки

Радио Комсомольская правда14:24

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
4,6K

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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МИД РФ обвинил ОЗХО и Германию в сговоре по поводу анализов Навального

Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провел тайную операцию по забору биоматериала оппозиционера Алексея Навального, при этом ФРГ отказывала России в содействии, заявил российский МИД.
Коммерсантъ13:53
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СК подтвердил, что Марцинкевич совершил суицид

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в интервью «Комсомольской правде» заявила, что в рамках проверки подтверждается, что националист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, совершил самоубийство.
RT на русском09:39
1,6K

Ольга Скабеева: «Меня вылечили»

Ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева в своем "Инстаграме" рассказала подписчикам, что переболела коронавирусом и поблагодарила врачей, которые помогли преодолеть ей страх и вылечили.
Вести.Ru09:56
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Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

Пока не ясно присоединится ли к строительству газопровода «Северный поток — 2» трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая по предварительным данным, находится в порту немецкого города Росток.
Новый Век04:04
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«Ростов» сыграет с «Маккаби» в третьем отборочном раунде Лиги Европы

"Маккаби" в четверг на своем поле обыграл казахстанский "Кайрат" в матче второго раунда отбора Лиги Европы со счетом 2:1. В составе хозяев голы забили Юваль Ашкенази (31-я минута) и Никита Рукавица (72), у проигравших отличился экс-форвард московского ЦСКА Вагнер Лав (45+1).
РИА Новости14:55

Роскосмос планирует создать обитаемую базу на спутнике Юпитера

Специалисты государственной корпорации «Роскосмос» рассматривает естественный спутник планеты Юпитер Каллисто в качестве наиболее перспективного места для создания третьей обитаемой базы после Луны и Марса.
Комсомольская правда05:37
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Россия выделит на оборону около 9,5 трлн рублей к 2023 году

Согласно проекту бюджета, в 2021 году направят 3,1 трлн рублей, в 2022 году — 3,2 трлн рублей, в 2023 году — 3,1 трлн рублей Россия планирует потратить на оборону в 2021 году 3,1 трлн рублей, в 2022 году — 3,2 трлн рублей, а в 2023 году — 3,1 трлн рублей.
Невские Новости10:34
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