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Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе недавней встречи в Сочи подтвердили настрой на продолжение реформы договора о Союзном государстве. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI.