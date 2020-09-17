Лавров заявил о планах РФ и Белоруссии на продолжение интеграции
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе недавней встречи в Сочи подтвердили настрой на продолжение реформы договора о Союзном государстве. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI.В источнике
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В эфире RTVI — министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Телеканал RTVI11:50
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