Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция прекращает военную операцию в Сирии, которая началась 9 октября. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи лидеров РФ и Турции.

Лавров заявил о прекращении операции Турции в Сирии

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