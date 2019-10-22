Армия и оружие

Life.ruLife.ruЛавров заявил о прекращении операции Турции в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция прекращает военную операцию в Сирии, которая началась 9 октября. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи лидеров РФ и Турции.
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Лавров подтвердил завершение военной операции Турции в Сирии

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Соглашение Турции и США о приостановке военной операции в Сирии прекратило действие

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Лавров заявил о прекращении турецкой операции «Источник мира» в Сирии

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«Сирия возвращается под власть Асада». Итоги турецкой операции

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Лавров заявил о прекращении турецкой операции в Сирии

Газета.Ru14:57

Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии

Интерфакс13:46

«Достигла ли военная операция Турции в Сирии своих первых целей?»

Московский Комсомолец Турция05:06
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Причиной перестрелки на хуторе в Ростовской области стал бытовой конфликт, связанный с судебной тяжбой.
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Пожар в ангаре на северо-востоке Москвы локализовали

Пожарные локализовали возгорание в металлическом ангаре на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
ТАСС 16:29
Армия и оружие

Эрдоган обвинил США в неполном выполнении обещаний по Сирии

ТК Звезда 16:56
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Адвокат: дело против экс-главы Челябинской области прекращено

Рустам Курмаев, адвокат бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщил, что следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении его подзащитного.
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В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне

По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
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Модрич назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»

Спорт-Экспресс 08:05
Политика

Парламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit

Депутаты Парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о Brexit.
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«Манчестер Сити» разгромил «Аталанту»

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Soccer.ru 16:56
Политика

И.о. посла США в Киеве дал показания в рамках процедуры импичмента Трампу

Тейлор во вторник прибыл в конгресс для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампу.
РИА Новости 16:48
Общество

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
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Футбол

Олимпиакос — Бавария 2:3

Свободная Пресса 15:42
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Политика

Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»

Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».
Lenta.ru вчера в 12:54
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«Женщина-паук» установила рекорд в скалолазании

Индонезийская спортсменка Арьес Сусанти установила мировой рекорд в скалолазании, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:14
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В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Газета.Ru вчера в 07:33
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Критики и зрители разошлись во мнениях о сериале «Хранители»

Пилотная серия сериала телеканала HBO "Хранители", основанного на популярных комиксах, получила высокие оценки западных кинокритиков.
Kinonews.ru вчера в 13:27
Экономика

Китай впервые обошел США по числу богатейших людей

По результату первого полугодия 2019 года в 10% самых богатых людей мира попали 100 миллионов китайцев и 99 миллионов американцев.
Дождь вчера в 08:42
Футбол

Лига чемпионов. Додо принес «Шахтеру» домашнюю ничью с «Динамо»

Очко команде Луиша Каштру принес бразилец Додо. «Шахтер» в группе занимает третье место, «Динамо» – второе.
Бомбардир.ру 14:54
Происшествия

Журналист Глеб Пьяных заявил о своем задержании в Краснодарском крае

Журналист Глеб Пьяных заявил о своем задержании полицией на час для дачи объяснений из-за съемки репортажа в Краснодарском крае.
РБК 12:04
Космос

Женский экипаж NASA впервые в истории вышел в открытый космос

Впервые в истории в открытый космос вышел женский экипаж — астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Мейр.
REGNUM 20 октября в 09:58
Общество

Православный телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре

Коммерсантъ 15:51
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Sport24.ru 20 октября в 17:10
Экономика

Госдума в двадцатый раз перенесла выплаты по советским вкладам

Правительство уже неоднократно переносило сроки выплат — как рассказал в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, законопроект об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
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Золото обнаружено в найденном на месте прорыва дамб сейфе

Следователи обнаружили девять колб (предположительно, с золотом) в найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае сейфе.
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На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова

Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
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Экономика

Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа

Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru 10:10
Политика

Путин сообщил Асаду о переговорах с Эрдоганом

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин по телефону проинформировал сирийского лидера Башара Асада об итогах переговоров в Сочи с главой Турции Реджепом Эрдоганом.
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В Петербурге осужден на 8 лет фигурант дела о покушении на Кашина

В Петербурге приговорен к 8 годам колонии строгого режима Вячеслав Борисов, один из предполагаемых участников покушения на журналиста Олега Кашина.
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Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225

Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.
News.ru вчера в 21:41
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