Армия и оружие
Life.ruЛавров заявил о прекращении операции Турции в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция прекращает военную операцию в Сирии, которая началась 9 октября. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи лидеров РФ и Турции.
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Происшествия
Представитель Чечни раскрыл причины перестрелки в Ростовской области
Причиной перестрелки на хуторе в Ростовской области стал бытовой конфликт, связанный с судебной тяжбой.
Происшествия
Пожар в ангаре на северо-востоке Москвы локализовали
Пожарные локализовали возгорание в металлическом ангаре на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
Происшествия
Адвокат: дело против экс-главы Челябинской области прекращено
Рустам Курмаев, адвокат бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщил, что следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении его подзащитного.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов
Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Футбол
Модрич назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
Политика
Парламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit
Депутаты Парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о Brexit.
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Аталанту»
«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
И.о. посла США в Киеве дал показания в рамках процедуры импичмента Трампу
Тейлор во вторник прибыл в конгресс для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампу.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
Футбол
Олимпиакос — Бавария 2:3
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»
Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».
Спорт
«Женщина-паук» установила рекорд в скалолазании
Индонезийская спортсменка Арьес Сусанти установила мировой рекорд в скалолазании, сообщает "Чемпионат.com".
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Кино
Критики и зрители разошлись во мнениях о сериале «Хранители»
Пилотная серия сериала телеканала HBO "Хранители", основанного на популярных комиксах, получила высокие оценки западных кинокритиков.
Экономика
Китай впервые обошел США по числу богатейших людей
По результату первого полугодия 2019 года в 10% самых богатых людей мира попали 100 миллионов китайцев и 99 миллионов американцев.
Футбол
Лига чемпионов. Додо принес «Шахтеру» домашнюю ничью с «Динамо»
Очко команде Луиша Каштру принес бразилец Додо. «Шахтер» в группе занимает третье место, «Динамо» – второе.
Происшествия
Журналист Глеб Пьяных заявил о своем задержании в Краснодарском крае
Журналист Глеб Пьяных заявил о своем задержании полицией на час для дачи объяснений из-за съемки репортажа в Краснодарском крае.
Космос
Женский экипаж NASA впервые в истории вышел в открытый космос
Впервые в истории в открытый космос вышел женский экипаж — астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Мейр.
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Экономика
Госдума в двадцатый раз перенесла выплаты по советским вкладам
Правительство уже неоднократно переносило сроки выплат — как рассказал в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, законопроект об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
Происшествия
Золото обнаружено в найденном на месте прорыва дамб сейфе
Следователи обнаружили девять колб (предположительно, с золотом) в найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае сейфе.
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
Экономика
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Политика
Путин сообщил Асаду о переговорах с Эрдоганом
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин по телефону проинформировал сирийского лидера Башара Асада об итогах переговоров в Сочи с главой Турции Реджепом Эрдоганом.
Происшествия
В Петербурге осужден на 8 лет фигурант дела о покушении на Кашина
В Петербурге приговорен к 8 годам колонии строгого режима Вячеслав Борисов, один из предполагаемых участников покушения на журналиста Олега Кашина.
Политика
Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225
Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.