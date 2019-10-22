Армия и оружие

Rambler News ServiceRambler News ServiceЛавров заявил о прекращении военной операции Турции в Сирии

Военная операция Турции в Сирии прекращается, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
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