Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruТурция прекратила военную операцию в Сирии

1. Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Переговоры, в том числе один на один, продлились более шести часов.
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«Достигла ли военная операция Турции в Сирии своих первых целей?»

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