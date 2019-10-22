Армия и оружие
Lenta.ruТурция прекратила военную операцию в Сирии
1. Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Переговоры, в том числе один на один, продлились более шести часов.
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«Достигла ли военная операция Турции в Сирии своих первых целей?»
Московский Комсомолец Турциявчера в 05:06
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 16:12, Ашберн
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