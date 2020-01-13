Политика

RT на русскомRT на русскомЛавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии

На московских переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, в которых приняли участие представители ливийских сторон, достигнут прогресс. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам мероприятия.
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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
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Как сообщал летом 2019 года телеканал «Москва 24», первый в 2020 году запуск салюта в честь 75-летия освобождения городов Европы от немецко-фашистских захватчиков состоится в Москве 17 января в честь Варшавы.
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В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
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В услугах 25-летнего датчанина заинтересован «Колорадо Рэпидз» из MLS.
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Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
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В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

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Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Каналы Венеции почти высохли после рекордного наводнения

Baja marea en #Venezia pic.twitter.com/nltasYw698 — Igor Santos Salazar (@isantossalazar) January 11, 2020 "Спустя всего несколько недель после разрушительного наводнения, которое нанесло серьезный урон многим достопримечательностям Венеции, знаменитые водные каналы города почти пересохли из-за рекордно низких приливов", - передает телеканал.
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Стоявшего на гречке мальчика из Омска вернули матери

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Ани Лорак отправилась в Калифорнию с бойфрендом

Довольно редкий снимок недавно опубликовала Ани Лорак в сториз Инстаграм-аккаунта.
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МАК завершил расшифровку самописцев разбившегося в Казахстане самолёта

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил о завершении расшифровки самописцев разбившегося в Алма-Ате 27 декабря самолёта авиакомпании BEK AIR.
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Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России

Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 2 млрд. рублей.
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Суд арестовал директора школы по делу о покушении на жену депутата

РБК 11:38
Армия и оружие

В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

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«Билайн» и «МегаФон» повышают стоимость некоторых тарифов

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Компания Kia начала отгрузку новых компактных кроссоверов Kia Seltos российским дилерам.
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В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.
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