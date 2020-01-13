На московских переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, в которых приняли участие представители ливийских сторон, достигнут прогресс. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам мероприятия.

Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии

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Гаджеты Microsoft рекомендует пользователям Windows 7 обновить ПК Microsoft решили подойти к этому делу основательно и выпустили целый текстовый материал, в котором рекомендуется пользователям Windows 7 приобрести новый ПК.

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Политика Иран признал Пентагон террористической организацией Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект парламента о признании Пентагона террористической организацией.

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Общество Каналы Венеции почти высохли после рекордного наводнения Baja marea en #Venezia pic.twitter.com/nltasYw698 — Igor Santos Salazar (@isantossalazar) January 11, 2020 "Спустя всего несколько недель после разрушительного наводнения, которое нанесло серьезный урон многим достопримечательностям Венеции, знаменитые водные каналы города почти пересохли из-за рекордно низких приливов", - передает телеканал.

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