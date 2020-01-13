Политика

ТАССТАССЛавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии

Глава МИД РФ отметил, что проект документа был также рассмотрен руководителями оборонных ведомств России и Турции Сергеем Шойгу и Хулуси Акаром. Саррадж и Хафтар принимают участие в переговорах в Москве, которые начались в понедельник под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.
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Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии

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