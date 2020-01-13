Политика
ТАССЛавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии
Глава МИД РФ отметил, что проект документа был также рассмотрен руководителями оборонных ведомств России и Турции Сергеем Шойгу и Хулуси Акаром. Саррадж и Хафтар принимают участие в переговорах в Москве, которые начались в понедельник под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.
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Происшествия
По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы
Гагаринский районный суд Москвы арестовал на два месяца директора частной школы "Русский гарвард" 35-летнюю Василису Маслову.
Общество
В «Столото» отреагировали на обвинения в нечестном розыгрыше
В «Столото» отвергли заявления о нечестном розыгрыше миллиарда рублей и также сообщили о подготовке иска о защите деловой репутации.
Общество
В Думе предложили амнистию для воевавших в Чечне и Афганистане
Условно осужденных, которым до вступления постановления в силу изменят наказание на более мягкое либо отсрочат отбывание наказания, а также тех, кого осудили к наказанию, не связанному с лишением свободы, депутат предлагает освободить от наказания.
Политика
Bloomberg: США намерены исключить КНР из списка валютных манипуляторов
Администрация американского лидера Дональда Трампа планирует вывести Китай из списка валютных манипуляторов.
Происшествия
Крупнейший торговый центр Киева затоплен горячей водой
В Киеве оказался затопленным крупнейший торговый центр города — Ocean Plaza, находящийся в Голосеевском районе.
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Политика
США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка
Власти США вводят санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка.
Происшествия
Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ
Выпавшую из окна дома в Москве российскую модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Наука
Домашние собаки снижают риск развития шизофрении
Кино
Финал «Ведьмака» от Netflix не будет отличаться от книг
Лорен Хиссрих Судя по всему, как и сообщалось ранее, Netflix не собирается снимать адаптацию видеоигр CD Projekt RED, которые продолжали сюжет Сапковского, хотя писатель постоянно открещивался от виртуального наследия своих соотечественников.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Футбол
Marca: Кике Сетьен заменит Вальверде на посту тренера «Барселоны»
Кике Сетьен станет главным тренером «Барселоны», 61-летний специалист заменит Эрнесто Вальверде, с которым сине-гранатовые расторгли трудовое соглашение.
Здоровье
Больной вопрос: антибиотики
Множество вопросов до сих пор вызывает и решение Коллегии ЕЭК, принятое в феврале 2018 года «Об остатках ветеринарных лекарственных средств».
Энергетика
Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти
Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
Армия и оружие
ПВО Ирана не отличила украинский Boeing от крылатой ракеты — Bloomberg
Старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога сообщил, что используемые ПВО Ирана ракеты — SA-15 — не способны отличить самостоятельно авиалайнер от крылатой ракеты или истребителя.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова родила третьего ребенка
Сегодня рано утром экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова вновь стала мамой — мужу Андрею Зубкову она родила мальчика.
Политика
Лидер оппозиции Абхазии обозначил отношение к партнёрству с Россией
Лидер оппозиции Абхазии Аслан Бжания в интервью Ruptly заявил, что абхазско-российские отношения носят братский характер и их необходимо развивать.
Армия и оружие
ВСУ за минувшие сутки один раз нарушили перемирие в ДНР
Общество
В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Здоровье
Bloomberg: производитель электронных сигарет Juul получил 2,6 тыс. жалоб на проблемы со здоровьем
FDA начала проверки в отношении Juul после появления информации о том, что курение электронных сигарет и вейпов может вызывать легочное заболевание, в некоторых случаях приведшее к смерти.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Общество
Первый авианосец в РФ планируется построить по чертежам «Ульяновска»
Постройка тяжелого атомного авианосца «Ульяновск» велась в конце 80-ых-начале 90-ых на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве.
Авто
Серийный кроссовер Genesis сфотографировали на парковке
Серийную версию первого кроссовера марки Genesis сфотографировали без камуфляжа на одной из парковок.
Шоу-бизнес
Потап отдыхает в Мексике с двумя женами
Несколько дней назад молодожены улетели отдыхать в Мексику. Позже к Потапу и Насти присоединилась бывшая жена продюсера с детьми.
Армия и оружие
Министр обороны Великобритании призвал страну воевать без помощи США
Уоллес напомнил, что за последний год Штаты вывели войска из Сирии, а Дональд Трамп в заявлении по Ирану призвал НАТО прийти на смену США и взять на себя роль Большого Брата на Ближнем Востоке.
Культура
НТВ впервые обошло по рейтингам «Первый канал»
В десятку лидеров рейтинга вошли РЕН ТВ, СТС, телеканалы "Домашний", ТНТ, ТВ3, "Пятый канал" и "Карусель".