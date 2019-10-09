Армия и оружие
ИнтерфаксЛавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии
Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
Шоу-бизнес
Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова
Вокруг ТВ 07 октября в 06:38
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации
Суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал американскую холдинговую компанию Johnson & Johnson выплатить в качестве компенсации 8 млрд долларов жителю штата Мэриленд, пострадавшего от побочных эффектов производимого Johnson & Johnson препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства, пишет газета Wall Street Journal.
Интерфакс 02:42
Спорт
WADA получило ответ от России по данным московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило ответ от российской стороны относительно несоответствий в базе данных московской лаборатории.
REGNUM 03:02
Армия и оружие
Армия Турции начала переход границы на северо-востоке Сирии
«Подразделения турецкой армии начали пересекать границу на северо-востоке Сирии, чтобы вынудить поддерживаемых США курдских бойцов отойти от границы», — объяснил собеседник агентства шаги Анкары.
ФАН 04:59
Гаджеты
Представлена видеокарта Radeon RX 5700 XT THICC III Ultra
Компания XFX представила одну из самых быстрых видеокарт на базе Radeon RX 5700 XT.
Игромания.ру вчера в 18:15
Происшествия
Подпольный крематорий с человеческими останками нашли в центре Кургана
В центре Кургана обнаружили подпольный крематорий, где на протяжении нескольких лет сжигали человеческие останки, трупы животных и медицинские отходы, передает ChelTV.ru.
Вести.Ru 04:57
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Sputnik Литва 06 октября в 11:40
Политика
Фонд борьбы с коррупцией включен в список иностранных агентов
Минюст России включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 05:09
Происшествия
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ и его жены
В Рязани следователи задержали подозреваемого в убийстве 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его жены.
РБК 05:14
Единоборства
Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун
Allboxing.ru вчера в 13:45
Гаджеты
Создатель Android показал Essential Phone 2
Новый гаджет Essential Phone 2 уже скоро может появиться на рынке. Этот смартфон показал создатель Android Энди Рубин, пишетпортал iXBT.com.
Вечерний курьер 04:41
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:17
Политика
CNN анонсировала выход США из Договора по открытому небу
Фото: mil.ru По информации телекомпании, администрация Трампа скоро официально объявит о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу.
Вести.Финанс 01:12
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК вчера в 05:01
Происшествия
СК предъявил обвинение трем саратовским полицейским по делу о пытках
Следователи предъявили троим полицейским в Саратове обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщило в среду областное СУСК.
РИА Новости 03:35
Армия и оружие
Иран открыл новую линию ПВО у берегов Персидского залива
7 сентября Иран открыл новую линию ПВО у берегов Персидского залива.
Вести.Ru 07 октября в 17:27
Политика
Госдума приостановит командировки депутатов в США
Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Известия 03:42
Гаджеты
Экраны iPhone 11 и iPhone 11 Pro оказались подвержены царапинам
Astera 07 октября в 13:43
Общество
ВЦИОМ назвал долю постоянно испытывающих стресс россиян
Постоянно или часто сталкиваются со стрессами в основном женщины (29%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (29%).
РБК 04:51
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы
Национальная служба новостей вчера в 11:47
Политика
Глава Минэнерго США предрек Украине роль экспортера газа
Украина в будущем сможет добывать и поставлять собственный газ, считает глава Минэнерго США Рик Перри.
Росбалт вчера в 21:56
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые выложила фото с возлюбленным Янисом Тимма
Анна Седокова опубликовала первое фото с Янисом Тимма, баскетболистом подмосковных «Химок».
Woman.ru 03:00
Политика
В небе над Лос-Анджелесом появилось поздравление Владимиру Путину
Мосмонитор вчера в 00:09
Экономика
Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды
Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды.
Известия вчера в 18:03
Авто
АвтоВАЗ начал производство Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» начал производство автомобилей LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco и 1,6-литровым 113-сильным двигателем HR16.
Автоновости дня 02:42