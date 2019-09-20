Политика
ИзвестияЛавров заявил о размещении оружия США в космосе
США приступили к реализации планов по размещению оружия в космосе. Об этом в статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике» рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Материал опубликован на сайте МИДа.
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Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Политика
Спикером Мосгордумы избран Алексей Шапошников
Известия 05:55
Гаджеты
Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim
Tele2 первым из российских операторов начал выдавать абонентам eSim 29 апреля в нескольких московских салонах, но уже на следующий день выдача была приостановлена.
Ведомости 13:43
Здоровье
Онколог раскрыл статистику заболеваемости раком мозга в России
Кобяков добавил, что уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на сто тысяч населения, или около 34 тысяч впервые выявленных случаев в год.
РИА Новости 17 сентября в 00:12
Политика
Россия предложила Украине продлить транзит газа
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:53
Футбол
«Арсенал» переиграл «Айнтрахт» в матче Лиги Европы
Лондонский "Арсенал" переиграл франкфуртский "Айнтрахт" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 14:48
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor вчера в 23:17
Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».
Коммерсантъ 19:57
Шоу-бизнес
Майли Сайрус напугала фанатов «полуобнажённым» фото
Фанаты предположили, что песня была посвящена разрыву Сайрус с мужем, который часто называл её своим ангелом.
News.ru вчера в 06:10
Футбол
Эксперт: разгромные поражения «Краснодара» и ЦСКА в ЛЕ — это удар по репутации российского футбола
Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал крупные поражения ЦСКА и «Краснодара» в матчах первого тура группового раунда Лиги Европы, в котором армейцы уступили болгарскому «Лудогорцу» со счётом 1:5, а «быки» пропустили пять безответных мячей от швейцарского «Базеля».
RT на русском 18:29
Космос
В NASA сочли сомнительным план высадки астронавтов на Луне в 2024 году
Американская программа по высадке на Луне в 2024 году может быть не реализована в установленные Белым домом сроки.
Известия вчера в 19:20
Здоровье
Кровь американки стала синей после зубного обезболивающего
25-летняя жительница Нью-Йорка посинела после принятия средства от зубной боли.
РЕН ТВ 06:21
Общество
«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос
Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля.
Дни.ру 06:28
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Происшествия
Глава Росгвардии считает приговор Устинову необоснованным
18 сентября Директор Росгвардии Виктор Золотов в интервью журналистам российских изданий назвал приговор Павлу Устинову необоснованно жестким.
МонаВиста 08:05
Единоборства
Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов
Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.
Sportbox.RU 02:21
Общество
Таиланд отменит въездные анкеты для иностранцев
Таиланд на протяжении ближайших трех месяцев отменит и выведет из обращения въездные анкеты для иностранцев.
Политика Сегодня 00:27
Кино
Скончался французский актер Шарль Жерар
iReactor 18:12
Энергетика
Минприроды почти вдвое повысило оценку запасов нефти в России
Минприроды РФ повысило оценку стоимости запасов нефти в стране по итогам 2018 года почти в два раза - с 39,58 трлн до 74,51 трлн рублей.
ТАСС 00:39
Армия и оружие
МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Таджикистана
Евразия Daily 17 сентября в 02:46
Армия и оружие
Американский генерал сообщил о плане прорыва ПВО Калининграда
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 16:45
Происшествия
Опубликовано видео задержания браконьеров из КНДР
РИА Новости вчера в 09:11
Происшествия
Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве
Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Известия 06:57
Происшествия
В Турции российских детей облили горящим маслом
Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.
Lenta.ru 19:36
Спорт
Дина Аверина взяла золото чемпионата мира в упражнениях с булавами
Россиянка Дина Аверина стала победительницей чемпионата мира в Баку в упражнениях с булавами.
Sportbox.RU 12:14
Кино
Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»
Зрители предпремьерных показов фильма «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли назвали фильм «технологическим чудом», сообщает портал Gamebomb 19 сентября.
REGNUM 09:31
Гаджеты
Появился список устройств Samsung, которые получат новую Android 10
3 сентября прошла официальная презентация новой операционной системы Android 10. Первыми получили обновление смартфоны Google Pixel.
iReactor 08:36