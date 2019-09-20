США приступили к реализации планов по размещению оружия в космосе. Об этом в статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике» рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Материал опубликован на сайте МИДа.

Лавров заявил о размещении оружия США в космосе

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