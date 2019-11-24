Политика

ИзвестияИзвестияЛавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Дипломат начал свою карьеру в Лондоне. Также он работал в период переговоров по окончании Второй мировой войны над согласованием параметров послевоенного мироустройства. Лавров также указал, что Трояновский был известен своим юмором.
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с чего всё началось
Об этом говорится
 в воскресенье, 24 ноября, в комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи со 100-летием со дня рождения Трояновского.
Известиявчера в 17:45

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Лавров рассказал об истории знаменитого советского мема в ООН

Газета.Ru08:13

Лавров рассказал о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата

RT на русском04:02

Лавров рассказал историю мема в ООН

Телеканал 360°04:00

Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН

РИА Новости03:20

Лавров рассказал о советском меме в ООН «Лучше быть красным, чем мертвым»

Взгляд.рувчера в 19:58

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Известиявчера в 17:45

Лавров рассказал о фразе советского дипломата Трояновского, ставшей "мемом" в кругах ООН"

ТАССвчера в 16:09
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Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»

Во время встречи 17-го тура Премьер-лиги "Урала" со "Спартаком" (0:0) фанатский сектор гостей скандировал оскорбления в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы.
Российская газета 10:20
Футбол

«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

Газета.Ru 10:31
Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) после того, как второму пилоту стало плохо.
ТАСС 03:18
Единоборства

Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Коммерсантъ 03:45
Политика

В Генштабе Украине рассказали о «кошмарной» базе в Крыму

В апреле депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что Украина нанесла полуострову "ущерб" в размере более 1,5 трлн рублей.
Газета.Ru 08:59
Происшествия

Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла

В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.
Газета.Ru 10:01
Политика

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
РИА Новости 08:01
Происшествия

В Москве двух подростков подозревают в избиении сверстника

Следователи задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника на северо-востоке Москвы.
ТАСС 07:34
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» по буллитам

Газета.Ru 09:46
Хоккей

ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ

Московский ЦСКА потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 09:37
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru вчера в 18:01
Армия и оружие

Times узнала о планах Британии существенно сократить численность армии

РБК 09:14
Культура

Умер народный артист Украины Давид Бабаев

В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.
RT на русском 09:52
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Происшествия

В Кабуле взорван автомобиль ООН

Life.ru 10:08
Общество

СМИ: уполномоченный по правам ребенка на Украине попал в ДТП

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.
ТАСС 10:19
Футбол

Известны составы ЦСКА и «Крыльев Советов» на матч чемпионата России

Московский ЦСКА и самарские "Крылья Советов" объявили стартовые составы на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:12
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС вчера в 17:38
Происшествия

На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

РИА Новости 05:29
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Происшествия

Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
РБК 04:05
Футбол

Брестское «Динамо» впервые стало чемпионом Беларуси

Soccer.ru 09:13
Футбол

В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле

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Хоккей

«Трактор» обыграл «Торпедо», прервав серию поражений

Спорт-Экспресс 09:17
Транспорт

Собянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»

Коммерсантъ 02:56
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Происшествия

Более 20 человек погибли в результате крушения самолета в Конго

Известия 07:37
Происшествия

Экипаж затонувшего близ Одессы танкера не мог подать сигнал SOS

Вести.Ru 09:28
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Видный советский дипломат. Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации.
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