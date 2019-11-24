Политика
ИзвестияЛавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Дипломат начал свою карьеру в Лондоне. Также он работал в период переговоров по окончании Второй мировой войны над согласованием параметров послевоенного мироустройства. Лавров также указал, что Трояновский был известен своим юмором.
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с чего всё началось
Об этом говорится в воскресенье, 24 ноября, в комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи со 100-летием со дня рождения Трояновского.Известиявчера в 17:45
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Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»
Во время встречи 17-го тура Премьер-лиги "Урала" со "Спартаком" (0:0) фанатский сектор гостей скандировал оскорбления в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы.
Происшествия
Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) после того, как второму пилоту стало плохо.
Единоборства
Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Политика
В Генштабе Украине рассказали о «кошмарной» базе в Крыму
В апреле депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что Украина нанесла полуострову "ущерб" в размере более 1,5 трлн рублей.
Происшествия
Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла
В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Происшествия
В Москве двух подростков подозревают в избиении сверстника
Следователи задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника на северо-востоке Москвы.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» по буллитам
Хоккей
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ
Московский ЦСКА потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Культура
Умер народный артист Украины Давид Бабаев
В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Происшествия
В Кабуле взорван автомобиль ООН
Общество
СМИ: уполномоченный по правам ребенка на Украине попал в ДТП
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.
Футбол
Известны составы ЦСКА и «Крыльев Советов» на матч чемпионата России
Московский ЦСКА и самарские "Крылья Советов" объявили стартовые составы на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Происшествия
На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Футбол
Брестское «Динамо» впервые стало чемпионом Беларуси
Футбол
В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле
Хоккей
«Трактор» обыграл «Торпедо», прервав серию поражений
Транспорт
Собянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.