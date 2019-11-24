Политика
ИзвестияЛавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Дипломат начал свою карьеру в Лондоне. Также он работал в период переговоров по окончании Второй мировой войны над согласованием параметров послевоенного мироустройства. Лавров также указал, что Трояновский был известен своим юмором.
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с чего всё началось
Об этом говорится в воскресенье, 24 ноября, в комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи со 100-летием со дня рождения Трояновского.Известиявчера в 17:45
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Транспорт
Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин
Число вагонов поездов на первых двух Московских центральных диаметрах с 25 ноября на ближайшие две недели увеличится, проезд в это время будет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Политика
Фантазии Хомчака вызвали у Фикса брезгливость
Общество
Австралийский диетолог назвала худшие продукты для завтрака
Футбол
Матч итальянского чемпионата перенесли из-за ужасной погоды
Матч итальянского чемпионата "Лечче" - "Кальяри" перенесли с 24 ноября на 25-ое из-за ужасной погоды.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Вербицкая была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 годы. После этого она стала президентом учебного заведения.
Шоу-бизнес
Звезда K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
В Сеуле на 29-м году жизни умерла звезда K-pop Гу Хара. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает издание Newsweek.
Музыка
Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
Религия
Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества
Предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил праздновать Рождество 25 декабря.
Происшествия
Подлодку с двумя тоннами кокаина задержали в Испании
Правоохранительные органы Испании перехватили в воскресенье, 24 ноября, подводную лодку, на борту которой было обнаружено более двух тонн кокаина.
Гаджеты
Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G получил больше памяти
Сегодня стало известно, что флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G в скором времени сможет порадовать новыми версиями, отличающими объемом памяти.
Происшествия
Более десяти дворников задержаны после массовой драки лопатами в центре Москвы
Задержаны более десяти дворников, устроивших драку с лопатами и ломами в центре столицы, передает РЕН ТВ.
Армия и оружие
В США обеспокоены испытаниями российских ракет «Циркон» в Тихом океане
В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане, передает MilitaryWatch.
Общество
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Теннис
Сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса
Общество
Бренд Loewe извинился за напоминающую форму узников концлагерей одежду
В ноябрьской коллекции люксовой модной марки Loewe нашли одежду, напоминающую форму узников концлагерей – бренд уже принес извинения и убрал скандальную коллекцию из продажи, сообщает "Медуза".
Политика
Действующий президент Румынии побеждает на выборах
Авто
Стартовали продажи внедорожной версии пикапа Great Wall Pao Offroad
Как пишет издание «Njcar.ru», на автосалоне в Гуанчжоу была представлена внедорожная модификация пикапа Great Wall Pao Offroad.
Наука
Искусственный интеллект научили определять эффективность иммунотерапии
Ученые учат искусственный интеллект находить невидимые изменения в схемах КТ-сканирования, которые были сделаны во время первой диагностики рака легких, сравнивая его со снимками, сделанными после двух-трех циклов иммунотерапии.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце наградят лауреатов премии «Золотой граммофон»
Гаджеты
Xiaomi показала дрель-шуруповерт за 28 долларов c зарядкой от USB
Китайская компания Xiaomi вскоре выведет на рынок дрель-шуруповерт c зарядкой от USB. Устройство обещает быть доступным по цене.
Происшествия
В Петербурге подозреваемый в убийстве сожительницы сбежал в Карелию
Происшествия
Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго
Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго.
Политика
WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге сведений по химической атаке в Сирии
Организация WikiLeaks рассекретила информацию о подлоге ОЗХО данных, касающихся химической атаки в САР.