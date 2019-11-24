Политика

ИзвестияИзвестияЛавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Дипломат начал свою карьеру в Лондоне. Также он работал в период переговоров по окончании Второй мировой войны над согласованием параметров послевоенного мироустройства. Лавров также указал, что Трояновский был известен своим юмором.
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с чего всё началось
Об этом говорится
 в воскресенье, 24 ноября, в комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи со 100-летием со дня рождения Трояновского.
Известиявчера в 17:45

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Взгляд.рувчера в 19:58

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Телеканал 360°04:00

Лавров рассказал о фразе советского дипломата Трояновского, ставшей "мемом" в кругах ООН"

ТАССвчера в 16:09
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Подлодку с двумя тоннами кокаина задержали в Испании

Правоохранительные органы Испании перехватили в воскресенье, 24 ноября, подводную лодку, на борту которой было обнаружено более двух тонн кокаина.
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В США обеспокоены испытаниями российских ракет «Циркон» в Тихом океане

В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане, передает MilitaryWatch.
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Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

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Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»

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Сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса

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В ноябрьской коллекции люксовой модной марки Loewe нашли одежду, напоминающую форму узников концлагерей – бренд уже принес извинения и убрал скандальную коллекцию из продажи, сообщает "Медуза".
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Действующий президент Румынии побеждает на выборах

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В Петербурге подозреваемый в убийстве сожительницы сбежал в Карелию

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Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго

Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго.
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WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге сведений по химической атаке в Сирии

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