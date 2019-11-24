Политика
ИзвестияЛавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Дипломат начал свою карьеру в Лондоне. Также он работал в период переговоров по окончании Второй мировой войны над согласованием параметров послевоенного мироустройства. Лавров также указал, что Трояновский был известен своим юмором.
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с чего всё началось
Об этом говорится в воскресенье, 24 ноября, в комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи со 100-летием со дня рождения Трояновского.Известиявчера в 17:45
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Происшествия
В Москве возбудили дело после нападения двух подростков на сверстника
В Москве задержали двух подростков, подозреваемых в совершении разбойного нападения с применением насилия на 15-летнего сверстника, которого впоследствии госпитализировали.
Футбол
«Витесс» Слуцкого потерпел четвертое поражение подряд
Футбол
Российские фанаты вновь нецензурно оскорбляли Дзюбу
Болельщики «Спартака» скандировали оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы по ходу матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Общество
Десятки машин утонули в Таганрогском заливе
В результате несколько машин утонули в грязи.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Общество
Finnair с понедельника отменяет 250 рейсов из-за забастовки
Finnair уже отменил 26 рейсов с вечера воскресенья 24 ноября и с утра понедельника, 25 ноября.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ
По ходу матча Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» уступал «Шеффилд Юнайтед» в два мяча, сумел выйти вперёд и упустить преимущество в концовке встречи.
Футбол
ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
ЖКХ
В Курске восстановили теплоснабжение после аварии
Теплоснабжение более 20 тысяч человек в Курске, нарушенное вечером в пятницу, восстановлено примерно через сутки, говорится в материалах Минэнерго России.
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Единоборства
Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
Общество
Диетолог назвала худшие продукты для завтрака
Футбол
Головин организовал гол, но «Монако» все равно проиграл «Бордо»
Матч чемпионата Франции Бордо Монако завершился с результатом 2:1 в пользу хозяев, хотя гости первыми открыли счет.
Политика
Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США
Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
Происшествия
В Испании задержали подлодку с тремя тоннами кокаина
Испанские правоохранительные органы задержали подлодку, на борту которой находилось три тонны кокаина.
Происшествия
Пострадавшие при пожаре в Королеве получат компенсации
Пострадавшим от пожара в жилом доме в Королеве выплатят компенсации за материальный ущерб.
Спорт
Массовый завал лыжниц лишил их победы
Футбол
ЦСКА поздравил Витинью с победой в Кубке Либертадорес
В финале Кубка Либертадорес «Фламенго» переиграл «Ривер Плейт» со счетом 2:1. В составе «Фламенго» трофей завоевал бывший нападающий ЦСКА Витинью.
Политика
WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге сведений по химической атаке в Сирии
Организация WikiLeaks рассекретила информацию о подлоге ОЗХО данных, касающихся химической атаки в САР.
Культура
СМИ: Disney готовит сериал о Докторе Афре
Пока неясно, готовится ли сериал именно об этом персонаже или доктор Афра появится вместе с кем-то ещё.
Политика
Глава Минобороны Украины заявил о «ежедневных кибератаках» России
Украинский министр обороны Андрей Загороднюк на международном форуме по безопасности в Канаде заявил, что Украина «ежедневно» сталкивается с многочисленными кибератаками, большая часть которых якобы исходит от России.