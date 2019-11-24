с чего всё началось

Дипломат начал свою карьеру в Лондоне. Также он работал в период переговоров по окончании Второй мировой войны над согласованием параметров послевоенного мироустройства. Лавров также указал, что Трояновский был известен своим юмором.

Футбол Российские фанаты вновь нецензурно оскорбляли Дзюбу Болельщики «Спартака» скандировали оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы по ходу матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЖКХ В Курске восстановили теплоснабжение после аварии Теплоснабжение более 20 тысяч человек в Курске, нарушенное вечером в пятницу, восстановлено примерно через сутки, говорится в материалах Минэнерго России.

Происшествия Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.

Единоборства Уайлдер снова нокаутировал Ортиса Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.