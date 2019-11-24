Политика

ИзвестияИзвестияЛавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Дипломат начал свою карьеру в Лондоне. Также он работал в период переговоров по окончании Второй мировой войны над согласованием параметров послевоенного мироустройства. Лавров также указал, что Трояновский был известен своим юмором.
Читать в источнике
Комментировать61
с чего всё началось
Об этом говорится
 в воскресенье, 24 ноября, в комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи со 100-летием со дня рождения Трояновского.
Известиявчера в 17:45

Подробнее о событии

Лавров рассказал об истории знаменитого советского мема в ООН

Газета.Ru08:13

Лавров рассказал о фразе советского дипломата Трояновского, ставшей "мемом" в кругах ООН"

ТАССвчера в 16:09

Лавров рассказал историю мема в ООН

Телеканал 360°04:00

Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН

РИА Новости03:20

Лавров рассказал о советском меме в ООН «Лучше быть красным, чем мертвым»

Взгляд.рувчера в 19:58

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Известиявчера в 17:45

Лавров рассказал о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата

RT на русском04:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 13:52, Ашберн
Музыка

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Известия 12:54
Политика

Сходившему к Скабеевой украинскому депутату принесли траурный венок

Lenta.ru 08:42
Происшествия

В Москве возбудили дело после нападения двух подростков на сверстника

В Москве задержали двух подростков, подозреваемых в совершении разбойного нападения с применением насилия на 15-летнего сверстника, которого впоследствии госпитализировали.
RT на русском 09:05
Происшествия

Детский омбудсмен Украины попал в ДТП под Киевом

РБК 11:44
Футбол

«Витесс» Слуцкого потерпел четвертое поражение подряд

Газета.Ru 12:45
Футбол

Российские фанаты вновь нецензурно оскорбляли Дзюбу

Болельщики «Спартака» скандировали оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы по ходу матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru 09:00
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Общество

Десятки машин утонули в Таганрогском заливе

В результате несколько машин утонули в грязи.
News.ru 07:12
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru вчера в 18:01
Общество

Finnair с понедельника отменяет 250 рейсов из-за забастовки

Finnair уже отменил 26 рейсов с вечера воскресенья 24 ноября и с утра понедельника, 25 ноября.
Фонтанка.Ру 13:36
Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ

По ходу матча Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» уступал «Шеффилд Юнайтед» в два мяча, сумел выйти вперёд и упустить преимущество в концовке встречи.
RT на русском 13:22
Футбол

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России

Московский ЦСКА обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:00
ЖКХ

В Курске восстановили теплоснабжение после аварии

Теплоснабжение более 20 тысяч человек в Курске, нарушенное вечером в пятницу, восстановлено примерно через сутки, говорится в материалах Минэнерго России.
РИА Новости вчера в 14:47
Происшествия

На севере Москвы загорелись гаражи и административное здание

РИА Новости 13:01
Происшествия

Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
РБК 04:05
Единоборства

Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
News.ru 00:41
Происшествия

Пилот рейса «Москва — Анапа» умер после посадки в Ростове-на-Дону

РИА Новости 03:48
Политика

Глава украинского Генштаба заявил о «кошмарящей» Европу базе в Крыму

РИА Новости 07:23
Общество

Диетолог назвала худшие продукты для завтрака

РИА Новости 09:20
Футбол

Головин организовал гол, но «Монако» все равно проиграл «Бордо»

Матч чемпионата Франции Бордо Монако завершился с результатом 2:1 в пользу хозяев, хотя гости первыми открыли счет.
Советский спорт 10:56
Армия и оружие

В краже унитазов с украинских военных кораблей обвинили мародеров

Pravda.Ru 07:49
Происшествия

В Сургуте локализовали пожар в ресторане

ТАСС 13:34
Политика

Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США

Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
РИА Новости 10:22
Происшествия

В Испании задержали подлодку с тремя тоннами кокаина

Испанские правоохранительные органы задержали подлодку, на борту которой находилось три тонны кокаина.
РИА Новости 12:48
Происшествия

Пострадавшие при пожаре в Королеве получат компенсации

Пострадавшим от пожара в жилом доме в Королеве выплатят компенсации за материальный ущерб.
Вечерняя Москва 04:26
Спорт

Массовый завал лыжниц лишил их победы

Lenta.ru 11:34
Футбол

ЦСКА поздравил Витинью с победой в Кубке Либертадорес

В финале Кубка Либертадорес «Фламенго» переиграл «Ривер Плейт» со счетом 2:1. В составе «Фламенго» трофей завоевал бывший нападающий ЦСКА Витинью.
Спорт-Экспресс 04:56
Политика

WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге сведений по химической атаке в Сирии

Организация WikiLeaks рассекретила информацию о подлоге ОЗХО данных, касающихся химической атаки в САР.
Журналистская правда 11:55
Культура

СМИ: Disney готовит сериал о Докторе Афре

Пока неясно, готовится ли сериал именно об этом персонаже или доктор Афра появится вместе с кем-то ещё.
Игромания.ру 12:09
Политика

Глава Минобороны Украины заявил о «ежедневных кибератаках» России

Украинский министр обороны Андрей Загороднюк на международном форуме по безопасности в Канаде заявил, что Украина «ежедневно» сталкивается с многочисленными кибератаками, большая часть которых якобы исходит от России.
RT на русском 11:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Трояновский
Дипломат
Видный советский дипломат. Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное