Политика

ИзвестияИзвестияЛавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Дипломат начал свою карьеру в Лондоне. Также он работал в период переговоров по окончании Второй мировой войны над согласованием параметров послевоенного мироустройства. Лавров также указал, что Трояновский был известен своим юмором.
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с чего всё началось
Об этом говорится
 в воскресенье, 24 ноября, в комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи со 100-летием со дня рождения Трояновского.
Известиявчера в 17:45

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Лавров рассказал о советском меме в ООН «Лучше быть красным, чем мертвым»

Взгляд.рувчера в 19:58

Лавров рассказал о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата

RT на русском04:02

Лавров рассказал историю мема в ООН

Телеканал 360°04:00

Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН

РИА Новости03:20

Лавров рассказал об истории знаменитого советского мема в ООН

Газета.Ru08:13

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Известиявчера в 17:45

Лавров рассказал о фразе советского дипломата Трояновского, ставшей "мемом" в кругах ООН"

ТАССвчера в 16:09
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Футбол

Марадона на русском языке поздравил брестское «Динамо» с чемпионством

РИА Новости 14:43
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Вербицкая была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 годы. После этого она стала президентом учебного заведения.
Lenta.ru 14:21
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Происшествия

Детский омбудсмен Украины попал в ДТП под Киевом

РБК 11:44
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Культура

Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Газета.Ru 05:51
Космос

«Роскосмос» предупредил о приближении к Земле неизвестного астероида

Ранее в ночь с 27 на 28 июля был зафиксирован астероид, сближавшийся с Землей на минимальном расстоянии более 187 тыс. километров.
Аргументы и Факты 22 ноября в 14:56
Авто

Компания Changan обновит модельный ряд в России

Rusargument 14:49
Музыка

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Известия 12:54
Религия

Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества

Предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил праздновать Рождество 25 декабря.
РИА Новости 14:00
Общество

Finnair отменила все рейсы в Россию в понедельник из-за забастовки

Авиакомпания Finnair отменила все рейсы в Россию и обратно, выполняемые в понедельник, из-за забастовки солидарности профсоюза работников авиационной отрасли (IAU) с почтальонами, следует из сообщения перевозчика.
РИА Новости 14:09
Кино

«Холодное сердце 2» стартовало с абсолютным рекордом

Kinonews.ru 13:31
Политика

Миллиардер Майкл Блумберг намерен бороться за пост президента США

Американский миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил о намерении баллотироваться на пост президента США и победить на выборах нынешнего главу государства Дональда Трампа, чтобы «изменить Америку».
RT на русском 10:36
Армия и оружие

Российский истребитель Су-35 стоит дороже американского F-35

Discover24 04:25
Происшествия

В Москве возбудили дело после нападения двух подростков на сверстника

В Москве задержали двух подростков, подозреваемых в совершении разбойного нападения с применением насилия на 15-летнего сверстника, которого впоследствии госпитализировали.
RT на русском 09:05
Политика

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
РИА Новости 08:01
Происшествия

В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане

В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.
РБК 12:45
Армия и оружие

Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты

Над акваторией Тихого океана в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422».
Суть событий вчера в 10:00
Происшествия

Три горняка пропали после задымления в шахте в Коми

Газета.Ru 15:12
Общество

Диетолог назвала худшие продукты для завтрака

Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак, а какие сделают первый прием пищи максимально полезным.
РИА Новости 09:20
Футбол

Киевское «Динамо» разгромило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины

Киевское "Динамо" одержало победу над "Мариуполем" в матче чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 12:04
Фигурное катание

Загитова заявила, что этап Гран-при в Японии стал для неё испытанием

Россиянка стала третьей на этапе Гран-при в Японии, что позволило ей квалифицироваться в финал серии, который пройдёт с 5 по 8 декабря.
RT на русском 12:43
Игры

Valve показали геймплей Half-Life: Alyx

Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
Goroday.ru 22 ноября в 18:27
Армия и оружие

Путин назвал долю современного вооружения в армии и на флоте

Красная весна 22 ноября в 07:57
Наука

Обнаружены останки «библейского» змея с задними лапами

Специалисты, изучив найденные в Южной Америке древние останки змей, сообщили о наличии у них задних конечностей.
Discover24 вчера в 01:51
Происшествия

Пилот рейса «Москва — Анапа» умер после посадки в Ростове-на-Дону

РИА Новости 03:48
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
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Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Армия и оружие

На Украине рассказали о «снайперах Путина», оставляющих «побратимов» без ушей

«Снайпера заезжают буквально каждые две недели, российские в основном», — рассказывает на камеру неонацист по прозвищу «Змей».
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Видный советский дипломат. Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации.
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