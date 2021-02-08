Лавров заявил о согласовании ФРГ допуска Навального к данным о Путине
Оппозиционер Алексей Навальный посещал здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене после согласования визита с властями ФРГ и, скорее всего, их спецслужбами, об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, сообщается на сайте МИДа.В источнике
С чего всё началось
«В этом фильме А.А.Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и вместе с какими-то немецкими коллегами демонстрирует зрителям материалы из папки, которую он презентует как "личное дело Путина"»,— цитирует сайт
МИД РФ господина Лаврова.
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