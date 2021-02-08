Оппозиционер Алексей Навальный посещал здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене после согласования визита с властями ФРГ и, скорее всего, их спецслужбами, об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, сообщается на сайте МИДа.

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С чего всё началось «В этом фильме А.А.Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и вместе с какими-то немецкими коллегами демонстрирует зрителям материалы из папки, которую он презентует как "личное дело Путина"»,— цитирует сайт МИД РФ господина Лаврова. Коммерсантъ вчера в 11:21