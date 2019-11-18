Политика

RT на русскомRT на русскомЛавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате

Условия для проведения «нормандского саммита» созрели, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции.
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с чего всё началось

Лавров заявил, что условия для саммита в «нормандском формате» «созрели»

Условия для проведения саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) появились, именно поэтому все стороны подтвердили участие во встрече на высшем уровне 9 декабря в Париже.
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