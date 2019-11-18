Политика
Мой БрянскЛавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате
О «созревших» условиях для проведения саммита «нормандской четверки» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Условия для проведения саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) появились, именно поэтому все стороны подтвердили участие во встрече на высшем уровне 9 декабря в Париже.ТАСС09:42
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Общество
В Венеции ожидают новый пик наводнения
Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
Армия и оружие
В Сирии подожгли российский патруль
Члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и «коктейлями Молотова» российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории.
Политика
Трамп заявил о возможности дать показания в конгрессе по импичменту
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность дачи показаний по процессу собственного импичмента.
Происшествия
ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене
Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
Политика
Порошенко собрались лишить неприкосновенности
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Общество
Главреды попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат
Главные редакторы ряда российских СМИ подписали письмо на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой объяснить назначение изданиям штрафов за ссылки на сторонние ресурсы, где содержится нецензурная лексика.
Общество
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Хоккей
ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Северстали»
Хоккеисты московского ЦСКА проиграли четвертый матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, потерпев поражение от череповецкой "Северстали" в овертайме.
Общество
Московское метро изменит режим работы
В ходе работ станции Каховской линии — «Каширскую», «Варшавскую» и «Каховскую» — реконструируют, переоснастят и впоследствии включат в состав БКЛ.
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Общество
В Москве приземлился рейс с 32 российскими детьми из Ирака
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"* приземлился в аэропорту "Жуковский", сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту
"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Происшествия
Три человека погибли при стрельбе у супермаркета в штате Оклахома
Три человека погибли в результате стрельбы, утроенной неизвестным возле супермаркета в американском городе Дункан (штат Оклахома).
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов лишили аккредитации
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов временно лишили аккредитации.
Музыка
КП: София Ротару вернется на российскую сцену
Певица София Ротару, отказавшаяся от концертов в России в 2018-м, вернется в Москву. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Здоровье
Проводивший пересадку почек грудным детям российский врач уволен
Единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил операции по пересадке почек детям с маленьким весом, а также его коллегу Надежду Бабенко уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) из-за претензий к используемому ими препарату.
Футбол
Президент «Ростова»: работу клуба парализуют прошлые долги
Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление, в котором прокомментировал текущее положение дел и пояснил суть возникших проблем.
Здоровье
Медсправка для водителей станет дороже
С 22 ноября получить медицинскую справку станет сложнее и дороже.
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Кино
Warner Bros. не планирует выпускать «версию Снайдера»
Киностудия Warner Bros. не планирует выпускать в обозримом будущем так называемую "версию Снайдера" экранизации комиксов DC "Лига справедливости".
Общество
Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери
Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Политика
Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после гибели пятимесячного ребенка в ванной на северо-западе Москвы
Уголовное дело возбуждено после гибели младенца в ванной на северо-западе столицы.