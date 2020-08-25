Лавров заявил о западном руководстве белорусской оппозицией
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Оппозиционные акции в Белоруссии проходят под руководством западных стран. Об этом во вторник, 25 августа, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.В источнике
Мы услышали подтверждение позиции США о том, что они не заинтересованы в создании искусственного кризиса вокруг той ситуации, которая сложилась в Белоруссии. Они подчеркивали свою заинтересованность в том, чтобы все внешние игроки способствовали налаживанию диалога между властью и оппозицией.
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