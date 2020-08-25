Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Лавров заявил о западном руководстве белорусской оппозицией

Оппозиционные акции в Белоруссии проходят под руководством западных стран. Об этом во вторник, 25 августа, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.В источнике
Сергей Лавровминистр иностранных дел российской федерации
Мы услышали подтверждение позиции США о том, что они не заинтересованы в создании искусственного кризиса вокруг той ситуации, которая сложилась в Белоруссии. Они подчеркивали свою заинтересованность в том, чтобы все внешние игроки способствовали налаживанию диалога между властью и оппозицией.
Подробнее о событии
РИА Новости

Лавров заявил, что белорусской оппозицией руководят с Запада

РИА Новостивчера в 11:59
Известия

Лавров заявил о западном руководстве белорусской оппозицией

Известиявчера в 13:15
RT на русском

Лавров рассказал о позиции США по ситуации в Белоруссии

RT на русскомвчера в 12:02
Коммерсантъ

Лавров заявил, что белорусской оппозицией руководят «западные партнеры»

Коммерсантъвчера в 12:00
Телеканал 360°

МИД России заявил о западном влиянии на белорусскую оппозицию

Телеканал 360°вчера в 12:20
Московский Комсомолец

Лавров заявил о руководимой Западом оппозиции в Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 11:49
Комсомольская правда

Лавров заявил, что оппозицией в Белоруссии руководят с Запада

Комсомольская правдавчера в 11:29
КП - Беларусь

«Мы, конечно, говорили о Беларуси»: Лавров раскрыл подробности встречи с замом Госсекретаря США Биганом

КП - Беларусьвчера в 13:05

Власти США намерены обвинить Пекин в геноциде уйгуров — Politico

Соединенные Штаты прорабатывают возможность признать репрессии Китая в отношении этнических мусульманских меньшинств — уйгуров, «геноцидом», написала 25 августа газета Politico, сославшись на информацию двух чиновников администрации Трампа.
Власти США намерены обвинить Пекин в геноциде уйгуров — Politico
ИА Красная Веснавчера в 16:21
1

Пекин выразил протест из-за американского самолёта в зоне учений Китая

Пекин, 25 августа 2020, 17:01 — REGNUM Протест из-за появления американского самолёта-разведчика в зоне китайских военных учений выразило минобороны Китая 25 августа, сообщил У Цянь, официальный представитель военного ведомства.
REGNUMвчера в 10:01
17

В США уличили депутатов Рады во лжи в связи с законом о локализации

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что украинские законодатели лгут, когда ссылаются на якобы похожие американские законы, аргументируя необходимость принятия законопроекта о локализации.
Евразия Dailyвчера в 04:33
1

КС оппозиции Белоруссии отреагировал на арест двоих членов

Ранее суд Заводского района Минска назначил десять суток административного ареста члену президиума КС оппозиции Белоруссии Ольге Ковальковой и лидеру забастовочного комитета МТЗ Сергею Дылевскому.
RT на русскомвчера в 12:29

«Северный поток – 2» требуют остановить из-за отравления Навального

В немецком деловом издании Handelsblatt опубликованы призывы остановить газопровод «Северный поток – 2», а также наложить арест на недвижимость и запретить проживание или обучение членам семей российских чиновников.
Независимая газетавчера в 13:22
8

Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.
РИА Новостивчера в 16:45
85

«Уже перебрасывают штабы»: что армия США готовит на востоке Европы

Госсекретарь Майк Помпео и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписали договор, по которому Пентагон обязуется перебросить в страну дополнительно тысячу солдат, а также перебазирует сюда командование Пятого корпуса Сухопутных войск.
РИА Новости24 августа в 01:00
8

В Dota 2 добавили недостающие звуковые эффекты для персоны Pudge

Список изменений: добавлены звуковые эффекты для Swallow и Eject (способности с Aghanim's Scepter) для персоны Pudge; увеличено количество полигонов на косметических предметах для Anti-Mage, Vengeful Spirit, Windranger и Zeus; исправлено описание персоны Pudge в списке наград Battle Pass; обновлены файлы локализации.
CyberSport.ru17:53