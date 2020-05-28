Некоторые западные страны пользуются пандемией коронавируса для наказания неугодных правительств путем запрета обращаться за помощью к России. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для китайской газеты Global Times, которую публикует МИД.

Лавров заявил о запрете Запада обращаться за помощью к России

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