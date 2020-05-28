Коронавирус
КоммерсантъЛавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу
Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Говоря о ситуации в мире в контексте пандемии, он констатировал, что она показала ряд примеров дефицита гуманизма.
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Почему Запад запрещает обращаться к России за помощью, рассказал Лавров
Комсомольская правдавчера в 20:50
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Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 26 мая в 01:57
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Общество
Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов
Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.
Rambler News Service вчера в 12:11
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Общество
Собянин предложил прогулки в Москве по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском вчера в 09:04
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Шоу-бизнес
У Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского хоккеиста Александра Овечкина пополнение — в среду артист поделился радостной новостью о том, что у него родился второй сын.
Культуромания вчера в 13:30
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
Политика
Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10
Авто
В июне продажи автомобилей в России могут упасть максимум на 50%
По мнению автодилеров, падение продаж автомобилей в России по итогам июня составит максимум 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Тарантас Ньюс вчера в 23:45
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
РИА Новости вчера в 16:53
Общество
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия вчера в 20:57
Наука
Ученые приближаются к созданию более мощных и долговечных аккумуляторов
Что касается пожарной безопасности, то и здесь твердотельные аккумуляторы лучше, так как не содержат жидкий электролит между анодом и катодом.
Дни24 вчера в 13:09
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
ТАСС вчера в 17:09
Кино
Фильм российского продюсера Сергея Саркисова номинирован на «Эмми»
Piter.tv вчера в 08:35
Общество
В Кузбассе выявили ещё 20 случаев заражения коронавирусом
В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 28 мая, за прошедшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:57
Шоу-бизнес
«Наша история закончилась»: Евгения Лоза разводится с мужем
Евгения Лоза отметила, что их супружеская история закончилась.
Вести.Ru вчера в 15:24
Игры
Бесплатные выходные с «Far Cry 5» предлагает «Ubisoft»
Уже в ближайшие выходные на официальном ресурсе «far-cry.ubisoft.com» откроется доступ ко всему контенту «Far Cry 5», начиная с сюжетной камапании, до мультиплеерных режимов.
ГЛАС.RU вчера в 14:35
Политика
Трамп пригрозил наложить вето на программу слежки FISA
Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на "Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки" (FISA), если Палата представителей США его примет.
Интерфакс вчера в 19:23
Авто
Новый Haval H6 показали до премьеры
Судя по снимкам, Haval H6 следующей генерации получит дизайн в стиле концептуального вседорожника Haval Concept H, который презентовали в феврале текущего года в Индии.
Новые автомобили 25 мая в 00:43
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Общество
В российской сметане нашли следы антибиотиков и плесень
Как выяснилось, товар марки "Благода", который ранее получил максимальную оценку, упал в рейтинге до нуля и не рекомендован к покупке из-за наличия в составе дрожжей, антибиотика (доксициклина) и растительных жиров.
Газета.Ru 01:45
Экономика
С 1 августа увеличатся накопительные пенсии
Будет пересчитан размер накопительных пенсий для граждан Российской Федерации. Это произойдет 1 августа, сообщил Пенсионный фонд России.
Знамя труда (Альметьевск) 26 мая в 15:18
Шоу-бизнес
Бывшая жена Эдуарда Успенского обвинила его в тирании
Бывшая жена писателя Эдуарда Успенского, ведущая Элеонора Филина поддержала дочь литератора, которая рассказала о тирании в семье, сообщает Life.
Петербургский дневник вчера в 06:40
Здоровье
Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
Общество
В Москве анонсировали возвращение около 3 тыс. коек к обычной работе
В медицинских учреждения Москвы около 3 тыс. коек, которые ранее перепрофилировали для пациентов с коронавирусом, вернут к обычному режиму уже на следующей неделе.
Известия 01:34
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
Политика
Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу
Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов.
RT на русском вчера в 14:46
Футбол
В Госдуме призвали запретить рестарт чемпионата России по футболу
Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева направила главе Роспотребнадзора Анне Поповой обращение с требованием до стабилизации ситуации с коронавирусом запретить проведение чемпионата России по футболу.
МонаВиста вчера в 23:40