Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Говоря о ситуации в мире в контексте пандемии, он констатировал, что она показала ряд примеров дефицита гуманизма.

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу

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