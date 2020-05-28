Коронавирус
КоммерсантъЛавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу
Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Говоря о ситуации в мире в контексте пандемии, он констатировал, что она показала ряд примеров дефицита гуманизма.
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Почему Запад запрещает обращаться к России за помощью, рассказал Лавров
Комсомольская правдавчера в 20:50
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Игры
Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads
Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk вчера в 10:38
Общество
В Саратовской области снятие ограничений могут начать через 2-3 дня
По словам Стрелюхина, в настоящее время в Саратовской области выполнены 2 из 3 показателей плана поэтапного выхода из ограничительных мер: объем тестирования и доля свободного коечного фонда для ковидных пациентов соответствуют второму этапу.
Kursk.com вчера в 15:17
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
Общество
Москвичей обязали надевать маски при любом выходе на улицу
Жители Москвы обязаны надевать защитные маски при любом выходе из дома.
Мослента вчера в 13:31
Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48
Общество
Собственников квартир могут обязать соблюдать права соседей
Сегодня группа депутатов нижней палаты парламента внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается1 возложить обязанность на собственника жилого или нежилого помещения в МКД по обеспечению соблюдения прав и законных интересов проживающих по соседству граждан любыми лицами, допущенными собственником в принадлежащее ему помещение.
Гарант вчера в 12:17
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия вчера в 20:57
Происшествия
Журналиста «Первого канала» спустили с лестницы в администрации Кстова
Журналист сообщил, что при попытке пройти в администрацию его с лестницы столкнул охранник, в результате чего он кубарем скатился вниз.
Правда ПФО вчера в 10:41
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 26 мая в 10:05
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
Шоу-бизнес
У Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского хоккеиста Александра Овечкина пополнение — в среду артист поделился радостной новостью о том, что у него родился второй сын.
Культуромания вчера в 13:30
Происшествия
Оперативники ФСБ задержали группировку гаишников за взятки на трассах
В Красноярском крае задержана группировка гаишников за получение взяток на трассе.
Lenta.ru вчера в 14:00
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК 26 мая в 17:00
Происшествия
Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке
Ранее 26 мая Илья Азар в своем Telegram-канале сообщил, что на Петровке, 38, полиция задержала активиста Виктора Немытова, который стоял с одиночным пикетом в поддержку Воронцова.
РБК 26 мая в 12:24
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Происшествия
На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм
В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru вчера в 01:19
Политика
Киевский суд признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской
Газета.Ru вчера в 10:17
Политика
День парада Победы могут объявить выходным
Как предполагает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, день проведения парада Победы объявят нерабочим.
Новый Омск вчера в 10:45
Здоровье
В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи
Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорт Магас для помощи Ингушетии в борьбе с новой коронавирусной инфекцией прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей.
REGNUM вчера в 23:52
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
Политика
Цукерберг осудил Twitter за маркировку о недостоверности твитов Трампа
Глава компании Facebook Марк Цукерберг в среду, 27 мая, раскритиковал социальную сеть Twitter за то, что она маркировала публикацию президента США Дональда Трампа как недостоверную.
Известия вчера в 22:02
Общество
Треть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц
Неверящие в эпидемию Треть россиян (32,8%) считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
РБК 00:00
Общество
Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
Кино
Детали сюжета второй части «Аватара» раскрыл продюсер
Live24 вчера в 07:36
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен у 856 человек
Абакан, 27 мая 2020, 06:32 — REGNUM За сутки в Хакасии коронавирус выявлен ещё у 20 человек, сообщили ИА REGNUM 27 мая в региональном правительстве.
REGNUM 26 мая в 23:32
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для детских лагерей
Детские лагеря смогут открыться не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, следует из рекомендаций (.pdf) Роспотребнадзора.
Коммерсантъ вчера в 13:06
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46