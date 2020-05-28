с чего всё началось

Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Говоря о ситуации в мире в контексте пандемии, он констатировал, что она показала ряд примеров дефицита гуманизма.

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

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Космос США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли. 1,2K

Шоу-бизнес У хоккеиста Овечкина родился сын Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей.

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Энергетика «Газпром» остался без транзита через Польшу Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.

Энергетика Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.

Происшествия В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку "В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с 9-летней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", - говорится в сообщении. 9

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Общество В Москве разрешили прогулки по графику Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.

Общество За сутки выявлены 70 инфицированных коронавирусом 70 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлены в Липецкой области 27 мая.

Кино Слухи: Капитан Америка присоединится к Росомахе в сериале «Оружие Икс» Ни студия Marvel, ни кто-либо из причастных к франшизе, разумеется, слух не комментируют и вряд ли это сделают, но, согласно обнародованным данным, творческая группа Кевина Файги потихоньку работает над одноименным мини-сериалом для Disney+, который расскажет о так называемой программе «Оружие Икс».

Авто Tesla снизила цены на свои электрокары В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику. 15

Экономика Накопительные пенсии в России повысят Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. 1,1K

Армия и оружие Кедми считает, что Россия сможет «стереть США с лица земли» Военно-политический эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы Натив Яков Кедми заявил о том, что США опасаются военных конфликтов с Россией, так как понимают, что последует ядерный удар.

Гаджеты СМИ: Qualcomm Snapdragon 875 может получить ядра Cortex-A78 и Cortex-X1 По данным источника, новый Snapdragon 875 оснастят одиночным Cortex-X (оно также появится в составе Samsung Exynos 1000 в 2021 году), троицей Cortex-A78 и четырьмя Cortex-A55.

Политика МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR. 1,1K

Экономика ТПП предложила разбивать первый взнос по ипотеке на два года Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила разбивать первый платеж по ипотечному кредиту на три платежа в течение двух лет или снизить его, говорится в пакете предложений по восстановлению экономики после пандемии.

Технологии Вышло крупное обновление для Windows 10 Компания Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10, передает портал The Verge. 199

Общество Роскачество выявило в сметане следы антибиотиков и растительные жиры Повторное исследование сметаны, которое провели эксперты Роскачества, показало, что не все производители могут из года в год выпускать продукт высокого качества. 6

Политика В Пентагоне назвали успешной борьбу с коррупцией на Украине Вашингтон, 28 мая 2020, 07:43 — REGNUM Украинские власти достигли успехов в борьбе с коррупцией, что позволяет продолжить поставлять Киеву американскую военную технику, считают представители Пентагона.