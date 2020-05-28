Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъЛавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Говоря о ситуации в мире в контексте пандемии, он констатировал, что она показала ряд примеров дефицита гуманизма.
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с чего всё началось
«Дошло до абсурдных обвинений в адрес моей страны в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие с целью "укрепления геополитического влияния"»,— сказал
 господин Лавров.
Коммерсантъвчера в 21:53

Подробнее о событии

Лавров рассказал о запрете обращения за помощью к России

RT на русскомвчера в 21:26

Лавров заявил о запрете Запада обращаться за помощью к России

РБКвчера в 20:51

Почему Запад запрещает обращаться к России за помощью, рассказал Лавров

Комсомольская правдавчера в 20:50

Лавров: Ряду стран запрещают обращаться к РФ за помощью при пандемии

РЕН ТВвчера в 19:13

Лавров рассказал о запрете обращаться к России за помощью

Lenta.ruвчера в 19:00

Лавров: некоторым странам запрещают обращаться к России за помощью в борьбе с COVID-19

ТАССвчера в 18:20

Лавров заявил о запрете Запада просить помощь у России

РИА Новостивчера в 18:08
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Общество

Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой

Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
2K
Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

ТАСС вчера в 17:09
Политика

Китай отказался обсуждать в СБ ООН ситуацию вокруг Гонконга

Китай отказался обсуждать в Совбезе ООН ситуацию вокруг Гонконга, следует из комментария постпредства США при организации.
РИА Новости вчера в 21:25
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Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
1,2K
Гаджеты

Первый монитор Xiaomi Redmi получил безрамочный дизайн при цене $70

3DNews вчера в 07:03
Шоу-бизнес

У хоккеиста Овечкина родился сын

Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей.
Аргументы и Факты вчера в 07:23
Авто

Озвучена дата продаж самого бюджетного кроссовера Toyota

Компания Toyota определилась с датой выхода на рынок нового вседорожника Yaris Cross, построенного на базе "пятидверки" Yaris.
Новые автомобили вчера в 01:31
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Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 26 мая в 01:57
Энергетика

Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
Интерфакс 01:45
Происшествия

В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку

"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с 9-летней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:15
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
6,8K
Политика

В пресс-службе Игнатьева рассказали, почему он подал в суд на Путина

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев не собирается снова занять должность руководителя республики, но хочет изменить формулировку, с которой было произведено его увольнение.
News.ru 02:47
Общество

В Москве разрешили прогулки по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
Общество

За сутки выявлены 70 инфицированных коронавирусом

70 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлены в Липецкой области 27 мая.
Gorod48 03:05
Кино

Слухи: Капитан Америка присоединится к Росомахе в сериале «Оружие Икс»

Ни студия Marvel, ни кто-либо из причастных к франшизе, разумеется, слух не комментируют и вряд ли это сделают, но, согласно обнародованным данным, творческая группа Кевина Файги потихоньку работает над одноименным мини-сериалом для Disney+, который расскажет о так называемой программе «Оружие Икс».
Киноафиша России 25 мая в 02:50
Авто

Tesla снизила цены на свои электрокары

В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику.
Автоновости дня вчера в 05:48
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Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
1,1K
Общество

Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице

Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
2,7K
Происшествия

Журналиста «Первого канала» спустили с лестницы в Кстове

Журналисты хотели получить комментарий от представителя администрации, куда пришли вместе жителями, но их там принять отказались.
Ньюс-НН вчера в 03:24
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Армия и оружие

Кедми считает, что Россия сможет «стереть США с лица земли»

Военно-политический эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы Натив Яков Кедми заявил о том, что США опасаются военных конфликтов с Россией, так как понимают, что последует ядерный удар.
Политическая Экспертиза вчера в 11:20
Армия и оружие

Военный политолог назвал супероружие России, способное «обнулить» США

Военный политолог назвал супероружие России, способное "обнулить" США.
Piter.tv 02:31
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Гаджеты

СМИ: Qualcomm Snapdragon 875 может получить ядра Cortex-A78 и Cortex-X1

По данным источника, новый Snapdragon 875 оснастят одиночным Cortex-X (оно также появится в составе Samsung Exynos 1000 в 2021 году), троицей Cortex-A78 и четырьмя Cortex-A55.
Игромания.ру 02:55
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов

Актер Михаил Ефремов в интервью порталу "Спорт-Экспресс" рассказал о том, как на артистах сказались ограничения из-за эпидемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 14:13
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
1,1K
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

В сети появился трейлер первого фильма, снятого по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор".
Piter.tv 01:20
52
Экономика

ТПП предложила разбивать первый взнос по ипотеке на два года

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила разбивать первый платеж по ипотечному кредиту на три платежа в течение двух лет или снизить его, говорится в пакете предложений по восстановлению экономики после пандемии.
Коммерсантъ 02:51
Технологии

Вышло крупное обновление для Windows 10

Компания Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10, передает портал The Verge.
Газета.Ru вчера в 22:25
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Общество

Роскачество выявило в сметане следы антибиотиков и растительные жиры

Повторное исследование сметаны, которое провели эксперты Роскачества, показало, что не все производители могут из года в год выпускать продукт высокого качества.
Российская газета 01:44
6
Политика

В Пентагоне назвали успешной борьбу с коррупцией на Украине

Вашингтон, 28 мая 2020, 07:43 — REGNUM Украинские власти достигли успехов в борьбе с коррупцией, что позволяет продолжить поставлять Киеву американскую военную технику, считают представители Пентагона.
REGNUM 00:43
Политика

В США приняли закон о санкциях против Китая

Конгресс США принял законопроект, который позволяет вводить строгие санкции по отношению к гражданам Китая, которые виноваты в притеснении мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
Lenta.ru 01:52
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Как работают Яндекс.Новости?
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