Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъЛавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Говоря о ситуации в мире в контексте пандемии, он констатировал, что она показала ряд примеров дефицита гуманизма.
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с чего всё началось
«Дошло до абсурдных обвинений в адрес моей страны в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие с целью "укрепления геополитического влияния"»,— сказал
 господин Лавров.
Коммерсантъвчера в 21:53

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Лавров заявил о запрете Запада просить помощь у России

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Лавров заявил о запрете ряда стран просить помощи у России

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Лавров: некоторым странам запрещают обращаться к России за помощью в борьбе с COVID-19

ТАССвчера в 18:20
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Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена

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Президент России Владимир Путин считает, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое — с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей.
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Киберспорт

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Политика

Песков не исключил приглашение на парад Победы не только лидеров СНГ

"С каждой отдельной страной будет прорабатываться [вопрос о приглашении лидера на парад Победы]", - сказал представитель Кремля, отметив, что пока что возобновляются приглашения на эти торжества главам государств СНГ.
ТАСС 06:13
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Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

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Общество

Бизнесмен из Польши обвинил главу Россельхознадзора в вымогательстве

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Общество

В России за сутки выявлено 8 915 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в нашей стране врачами зафиксировано 8946 случаев заражения опасной инфекции COVID-19 в 83 субъектах.
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Здоровье

Минздрав РТ прокомментировал очередь возле поликлиники в Казани

БИЗНЕС Online 06:22
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Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

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Власти Китая давали разъяснения о том, что Гонконг не будет новым законом лишён автономии. Однако в США уже вынесли вердикт.
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Армия и оружие

В Китае Польшу назвали «самым важным инструментом США против России»

В Китае Польшу назвали "самым важным инструментом США против России". Об этом заявили журналисты портала "Феникс".
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Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
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Общество

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Экономика

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РИАМО вчера в 08:34
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Общество

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Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой

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Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

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Здоровье

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По состоянию на утро 27 мая общее число подтвержденных случаев коронавируса на Кубани составляет 3506.
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Здоровье

Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России

В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
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Из Metro Exodus убрали защиту Denuvo

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Актриса Евгения Лоза собирается разводиться с мужем

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Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

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