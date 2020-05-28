Коронавирус
КоммерсантъЛавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Говоря о ситуации в мире в контексте пандемии, он констатировал, что она показала ряд примеров дефицита гуманизма.
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с чего всё началось
«Дошло до абсурдных обвинений в адрес моей страны в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие с целью "укрепления геополитического влияния"»,— сказал господин Лавров.Коммерсантъвчера в 21:53
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Почему Запад запрещает обращаться к России за помощью, рассказал Лавров
Комсомольская правдавчера в 20:50
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Актриса Евгения Лоза собирается разводиться с мужем
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