с чего всё началось

Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Говоря о ситуации в мире в контексте пандемии, он констатировал, что она показала ряд примеров дефицита гуманизма.

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Технологии Microsoft выпустила масштабное обновление Windows В масштабном обновлении Windows 10 были анонсированы поддержка второй подсистемы Linux, возможность тонкой настройки виртуальных рабочих столов, улучшение производительности системы и, в частности, встроенного браузера Edge, сопряжение смартфона с компьютером, обновленный голосовой помощник Cortana. 272

Кино Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена Речь идет о его возвращении к роли Кларка Кента, являющегося Суперменом. Об этом сообщается в издании Deadline. 1

Общество Путин согласился платить безработным россиянам втрое больше Президент России Владимир Путин считает, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое — с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей.

Экономика Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк завершил подключение к Системе быстрых платежей, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. 37

Кино Apple даст Мартину Скорсезе денег на новый фильм с Ди Каприо Компания Apple профинансирует новый фильм режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon) с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Энергетика «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».

Происшествия Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет Муниципальный депутат района Хамовники и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар арестован на 15 суток после задержания на одиночном пикете в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. 62

Политика Песков не исключил приглашение на парад Победы не только лидеров СНГ "С каждой отдельной страной будет прорабатываться [вопрос о приглашении лидера на парад Победы]", - сказал представитель Кремля, отметив, что пока что возобновляются приглашения на эти торжества главам государств СНГ. 9

Общество Бизнесмен из Польши обвинил главу Россельхознадзора в вымогательстве Представитель польского производителя молочных продуктов "Млековита" обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки в $500 тыс. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 28 мая. 90

Политика Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.

Политика Помпео заявил, что Китай отнял у Гонконга автономию Власти Китая давали разъяснения о том, что Гонконг не будет новым законом лишён автономии. Однако в США уже вынесли вердикт. 130

Общество Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши. 67

Шоу-бизнес У хоккеиста Овечкина родился второй сын Супруга российского хоккеиста, нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская выложила в соцсети Instagram фотографию с новорожденным сыном, сообщает Газета.ru. 290

Общество Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".

Здоровье На Кубани выявили 80 новых случаев коронавируса По состоянию на утро 27 мая общее число подтвержденных случаев коронавируса на Кубани составляет 3506. 1K

Здоровье Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8". 536

Киберспорт Epic Games Store бесплатно раздаст Borderlands: The Handsome Collection Администрация страницы написала, что с 28 мая по 4 июня 2020 года пользователи Epic Games Store смогут бесплатно получить пакет Borderlands: The Handsome Collection, в который входят такие игры, как Borderlands 2 и Borderlands: Pre-Sequel.