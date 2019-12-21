Политика

Газета.RuГазета.RuЛавров заявил о зашкаливании русофобии со стороны НАТО

Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что со стороны стран-членов НАТО зашкаливает русофобия в адрес России. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что дипломатия - это прежде всего изложение мыслей и аргументов в стремлении убедить партнера.
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Лавров заявил о зашкаливании русофобии со стороны НАТО

Газета.Ru06:58

Лавров заявил о попытке Макрона победить русофобию в ЕС

Взгляд.рувчера в 15:31

Лаврова удивила позиция Германии по НАТО

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Лавров: новому руководству ЕС нужно определить принципы курса в отношении России

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РЕН ТВвчера в 21:44

Лавров заявил о «зашкаливающей» русофобии со стороны НАТО

РИА Новости06:49

Лавров рассказал о попытках Макрона изменить русофобский нарратив в ЕС

Известиявчера в 14:57
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
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Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

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Россияне не пострадали при стрельбе в Чикаго

Генконсульство России в Нью-Йорке не получало данных о россиянах, пострадавших в результате стрельбы в Чикаго.
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После стрельбы по Лубянке ФСБ пришла к Шульцу-88

Фактически же допрос Боброва был связан с нападением на Лубянку 19 декабря.
Фонтанка.Ру 09:36
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Главным прорывом в науке за 2019 год стало получение первого изображения тени чёрной дыры, сделанное командой астрономов проекта Event Horizon, сообщает журнал Science.
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В Саратове застрелен сотрудник полиции

Сотрудник патрульно-постовой службы, получивший огнестрельное ранение в Саратове, скончался в больнице от потери крови.
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Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за санкций США

Ранее в США признали, что проиграли России по делу "Северного потока-2" и проект будет закончен. Названа дата завершения строительства СП-2.
Российский Диалог вчера в 01:40
Общество

Елизавета II встретит Рождество без мужа

Этот год для королевы был чрезвычайно тяжёлым. Сначала 98-летний принц Филипп попал в неприятное ДТП, в котором пострадала женщина.
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Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
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Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Радио Sputnik вчера в 12:41
Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Коммерсантъ 20 декабря в 10:35
Космос

Появилось видео посадки корабля Starliner

NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Газета.Ru 11:03
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Учитель биологии сняла на уроке халат и напугала школьников

Общественность по-разному отреагировала на креативную идею учителя: кому-то понравился оригинальный способ заинтересовать школьников изучаемым предметом, другие же раскритиковали Веронику Дуке за шокирующий вид.
НТВ 11:15
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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Политика

Парламентские выборы в Узбекистане признаны состоявшимися

Выборы в нижнюю палату парламента в Узбекистане признаны состоявшимися.
RT на русском 04:21
Общество

Депутаты Заксобрания Петербурга проверили, как идет транспортировка «урановых хвостов» из Германии

В Санкт-Петербурге депутаты проверили, как идет транспортировка так называемых урановых хвостов из Германии, сообщает ТАСС.
BFM.ru 07:58
Экономика

С 1 января в России подорожают водка и коньяк

Цена на водку с Нового года увеличится на 7% — до 230 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра, коньяк подорожает на 11,6% — до 433 рублей за ёмкость того же объёма.
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Политика

Лавров заявил об отказе ухудшать отношения с Китаем в угоду США

Россия не собирается ухудшать отношения с КНР в угоду США.
Известия 03:01
Политика

В МИД Швейцарии прокомментировали приостановку работы Allseas

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает введение ограничений против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».
Известия 11:55
Происшествия

Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в городе Апатиты Мурманской области.
Lenta.ru вчера в 16:05
Здоровье

Названы лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением

По словам эксперта, в первую очередь жертве отравления следует дать выпить полтора литра теплой воды.
РИА Новости 20 декабря в 17:36
Политика

Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru 11:16
Гаджеты

3D-макеты iPhone 12 Pro Max опубликованы в Сети

Неофициальный iPhone 12 Pro Max выглядит немного больше, чем его предшественник 11 Pro Max.
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Политика

Макрон отказался от президентской пенсии

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.
Газета.Ru 02:12
Наука

Найден древнейший ископаемый лес на планете

При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Дилетант вчера в 08:48
Экономика

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.
Коммерсантъ 19 декабря в 17:31
Армия и оружие

В РФ испытали новейший комплекс ПВО «Гибка-С»

Представители пресс-центра «Военно-промышленной компании» проинформировали, что в РФ на днях испытали новейший комплекс ПВО под названием «Гибка-С».
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Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 12:41
Авто

Как можно быстро остановить машину, если на ходу вдруг пропали тормоза

Если вы заметили, что «пропали» тормоза, не нужно пытаться восстановить их частыми ударами по педали — в случае утечки тормозной жидкости вы рискуете вовсе оставить систему без нее.
АвтоВзгляд вчера в 11:04
Происшествия

У безработного москвича украли сумку c почти десятью миллионами рублей

В Москве двое неизвестных в медицинских масках напали на безработного мужчину в подъезде дома и отобрали у него сумку с миллионом рублей и 125 тысячами долларов, сообщило РБК со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.
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Политика

Часть украинцев лишат соцвыплат

Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
ГЛАС.RU вчера в 12:00
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