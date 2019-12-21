Политика
Газета.RuЛавров заявил о зашкаливании русофобии со стороны НАТО
Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что со стороны стран-членов НАТО зашкаливает русофобия в адрес России. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что дипломатия - это прежде всего изложение мыслей и аргументов в стремлении убедить партнера.
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Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
Происшествия
Россияне не пострадали при стрельбе в Чикаго
Генконсульство России в Нью-Йорке не получало данных о россиянах, пострадавших в результате стрельбы в Чикаго.
Происшествия
После стрельбы по Лубянке ФСБ пришла к Шульцу-88
Фактически же допрос Боброва был связан с нападением на Лубянку 19 декабря.
Технологии
Журнал Science назвал главное достижение науки в 2019 году
Главным прорывом в науке за 2019 год стало получение первого изображения тени чёрной дыры, сделанное командой астрономов проекта Event Horizon, сообщает журнал Science.
Происшествия
В Саратове застрелен сотрудник полиции
Сотрудник патрульно-постовой службы, получивший огнестрельное ранение в Саратове, скончался в больнице от потери крови.
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за санкций США
Ранее в США признали, что проиграли России по делу "Северного потока-2" и проект будет закончен. Названа дата завершения строительства СП-2.
Общество
Елизавета II встретит Рождество без мужа
Этот год для королевы был чрезвычайно тяжёлым. Сначала 98-летний принц Филипп попал в неприятное ДТП, в котором пострадала женщина.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Космос
Появилось видео посадки корабля Starliner
NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Общество
Учитель биологии сняла на уроке халат и напугала школьников
Общественность по-разному отреагировала на креативную идею учителя: кому-то понравился оригинальный способ заинтересовать школьников изучаемым предметом, другие же раскритиковали Веронику Дуке за шокирующий вид.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Политика
Парламентские выборы в Узбекистане признаны состоявшимися
Выборы в нижнюю палату парламента в Узбекистане признаны состоявшимися.
Общество
Депутаты Заксобрания Петербурга проверили, как идет транспортировка «урановых хвостов» из Германии
В Санкт-Петербурге депутаты проверили, как идет транспортировка так называемых урановых хвостов из Германии, сообщает ТАСС.
Экономика
С 1 января в России подорожают водка и коньяк
Цена на водку с Нового года увеличится на 7% — до 230 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра, коньяк подорожает на 11,6% — до 433 рублей за ёмкость того же объёма.
Политика
Лавров заявил об отказе ухудшать отношения с Китаем в угоду США
Россия не собирается ухудшать отношения с КНР в угоду США.
Политика
В МИД Швейцарии прокомментировали приостановку работы Allseas
20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает введение ограничений против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».
Происшествия
Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в городе Апатиты Мурманской области.
Здоровье
Названы лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением
По словам эксперта, в первую очередь жертве отравления следует дать выпить полтора литра теплой воды.
Политика
Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Гаджеты
3D-макеты iPhone 12 Pro Max опубликованы в Сети
Неофициальный iPhone 12 Pro Max выглядит немного больше, чем его предшественник 11 Pro Max.
Политика
Макрон отказался от президентской пенсии
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.
Наука
Найден древнейший ископаемый лес на планете
При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Экономика
Приставов не ждут в банках и ЖКХ
Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.
Армия и оружие
В РФ испытали новейший комплекс ПВО «Гибка-С»
Представители пресс-центра «Военно-промышленной компании» проинформировали, что в РФ на днях испытали новейший комплекс ПВО под названием «Гибка-С».
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Авто
Как можно быстро остановить машину, если на ходу вдруг пропали тормоза
Если вы заметили, что «пропали» тормоза, не нужно пытаться восстановить их частыми ударами по педали — в случае утечки тормозной жидкости вы рискуете вовсе оставить систему без нее.
Происшествия
У безработного москвича украли сумку c почти десятью миллионами рублей
В Москве двое неизвестных в медицинских масках напали на безработного мужчину в подъезде дома и отобрали у него сумку с миллионом рублей и 125 тысячами долларов, сообщило РБК со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.
Политика
Часть украинцев лишат соцвыплат
Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).