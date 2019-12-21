Политика

Газета.RuГазета.RuЛавров заявил о зашкаливании русофобии со стороны НАТО

Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что со стороны стран-членов НАТО зашкаливает русофобия в адрес России. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что дипломатия - это прежде всего изложение мыслей и аргументов в стремлении убедить партнера.
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Лавров заявил о зашкаливании русофобии со стороны НАТО

Газета.Ru06:58

Лавров заявил о «зашкаливающей» русофобии со стороны НАТО

РИА Новости06:49

Лавров заявил о попытке Макрона победить русофобию в ЕС

Взгляд.рувчера в 15:31

Лавров: новому руководству ЕС нужно определить принципы курса в отношении России

ТАСС06:41

Лавров считает, что Макрон борется с русофобией в Европе

РЕН ТВвчера в 21:44

Лаврова удивила позиция Германии по НАТО

News.ru07:19

Лавров рассказал о попытках Макрона изменить русофобский нарратив в ЕС

Известиявчера в 14:57
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Политика

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 08:43
Происшествия

Актриса Бочкарёва предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Симоновский суд города Москвы передал материалы уголовного дела в отношении Бочкарёвой о хранении наркотических средств по подсудности.
REGNUM 07:22
Происшествия

В Великобритании убийца зарезал двух человек

В результате нападения в Великобритании погибли двое человек, об этом 22 декабря сообщает издание Express.
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Общество

Депутаты Заксобрания Петербурга проверили, как идет транспортировка «урановых хвостов» из Германии

BFM.ru 07:58
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Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве

В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
Lenta.ru 08:14
Политика

В США царит атмосфера маккартизма, заявил Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сейчас в США установилась атмосфера маккартизма.
РИА Новости 07:02
Происшествия

МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:29
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:37
Происшествия

В результате стрельбы на вечеринке в Чикаго пострадали 13 человек

Как сообщает издание Chicago Tribune со ссылкой на полицию, в результате инцидента пострадали 13 человек.
РБК 09:00
Политика

Власти Швейцарии признали своё бессилие перед санкциями США

Швейцарские власти критически относятся к экстерриториальным санкциям, но помешать им не могут.
News.ru 10:25
Политика

В Минкомсвязи назвали сроки отмены роуминга с Белоруссией

В сентябре 2019 года министерства связи России и Белоруссии планировали утвердить «дорожную карту» отмены роуминга между странами.
РБК 10:06
Музыка

Директор Ротару ответил на слухи об участии певицы в «Голубом огоньке»

Концертный директор певицы Софии Ротару прокомментировал "Газете.Ru" слухи об участии 72-летней исполнительницы в съемках программы "Голубой огонек".
Газета.Ru 08:46
Политика

Путин исключил манипуляции в своей ежегодной пресс-конференции

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с манипуляциями.
Lenta.ru 07:09
Политика

Лавров назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе

«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — цитирует РИА Новости Лаврова.
RT на русском вчера в 13:58
Космос

Космический корабль Starliner приземлился в Мексике

Новейший космический корабль Starliner компании Boeing приземлился на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, завершив свой первый испытательный полет в беспилотном режиме.
Российская газета 09:56
Армия и оружие

В Турции спустили на воду первую подлодку собственного производства

В Турции на военной верфи Гёльджюк спустили на воду первую подводную лодку типа 214 TN, сообщает телеканал NTV.
Life.ru 09:34
Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело после пожара на заводе в Уфе

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба) после пожара на нефтехимическом заводе в Уфе.
РБК 09:39
Политика

В России ответили на обвинения Польши в искажении истории

"Странное заявление" Комментируя позицию Варшавы, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Польша длительное время являлась виновником ухудшения отношений с Россией.
РИА Новости 09:05
Биатлон

Юрлова-Перхт стала шестой в масс-старте, победу одержала Экхофф

Женской гонкой на 12,5 км с общего старта завершился третий этап Кубка мира по биатлону, который проходил во французском Анси.
Вести.Ru 09:05
Энергетика

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Lenta.ru 04:12
Биатлон

Драчев связал неудачи российских биатлонистов на КМ с недостатком технического оснащения

Недостаточное оснащение сервис-бригады послужило одной из основных причин неудачного выступления сборной России по биатлону на этапе Кубка мира во французском Анси.
ТАСС Спорт 09:49
Общество

Любимые серьги Людмилы Зыкиной ушли с молотка за 2,3 млн рублей

Уже проданы любимые серьги певицы, которые она называла "Мои серьги", за 2,3 млн руб.
Газета.Ru 07:18
Политика

Макрон отказался от президентской пенсии

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.
Газета.Ru 02:12
Футбол

Де Хеа выронил мяч в собственные ворота в матче с «Уотфордом»

Спорт-Экспресс 10:21
Спорт

Адвокат Родченкова ответил на обвинения СК России

Американский адвокат экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден назвал фарсом обвинения со стороны Следственного комитета России.
RT на русском 08:32
Музыка

Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину

РИА Новости вчера в 16:48
Хоккей

Российский хоккеист прокомментировал канадское гражданство

Российский защитник "Оттавы" Никита Зайцев прокомментировал информацию о своем канадском гражданстве, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 10:22
Происшествия

В Москве студент погиб при падении с 18 этажа

В Москве на улице Лобачевского погиб 18-летний студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы из Южно-Сахалинска.
Lenta.ru 10:15
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Трамп назвал задержку импичмента нарушением конституции

Задержка передачи статей по импичменту президента в сенат является нарушением конституции, отметил глава государства.
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Пиоли после 0:5: «Настоящий „Милан“ не может быть таким»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий после поражения от «Аталанты» со счётом 0:5.
Евро-футбол.ру 10:10
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