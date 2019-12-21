Политика
Газета.RuЛавров заявил о зашкаливании русофобии со стороны НАТО
Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что со стороны стран-членов НАТО зашкаливает русофобия в адрес России. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что дипломатия - это прежде всего изложение мыслей и аргументов в стремлении убедить партнера.
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Политика
Лавров пообещал, что Россия ответит на санкции США без ущерба для себя
Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Спорт
Скар и Вальнес победили в командном спринте на этапе КМ в Планице
Норвежцы Синдре Бьёрнестад Скар и Эрик Вальнес одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Планице (Словения).
Политика
Лавров заявил, что у Зеленского связаны руки по вопросу разведения сил
Отказ президента Украины Владимира Зеленского на саммите в "нормандском формате" от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения говорит о том, что у него связаны руки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Космос
Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико
Политика
Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста
Президент Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, примет участие в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае
Общество
Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана
В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
Экономика
Госдолг Франции впервые с 2017 года превысил ВВП
Государственный долг Франции вырос в третьем квартале 2019 года до 100,4% от ВВП, превысив его впервые с 2017 года.
Происшествия
Найден черный ящик разбившегося Ан-72 с россиянами на борту в Конго
Происшествия
Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело
Политика
Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»
Авто
Появились фото новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал производство эксклюзивной версии своей уже ставшей легендарной "Буханки".
Шоу-бизнес
Финалистка «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова едва не потеряла сына
Финалистка 16-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова в субботу едва не потеряла сына.
Биатлон
Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону во Франции
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира во французском Анси.
Музыка
София Ротару спела на «Голубом огоньке» вместо Пугачевой
Попавшая под волну критики София Ротару все же приняла участие в съемках новогоднего «Голубого огонька».
Политика
Путин исключил манипуляции в своей ежегодной пресс-конференции
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с манипуляциями.
Здоровье
Названы болезни, признаками которых может быть сухость во рту
Медицинскими специалистами определены и названы некоторые болезни, признаками которых может быть появившаяся и при этом долго не проходящая сухость во рту.
Биатлон
Логинов и Елисеев выступят в масс-старте
Лидеры российской сборной по биатлону Александр Логинов и Матвей Елисеев примут участие в предстоящем мужском масс-старте на 15 км на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год
Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
Армия и оружие
В США оценили новый автомат спецназа России
В США оценили новый автомат АСМ, предназначенный для спецназа России. Штурмовая винтовка с глушителем получила название «бесшумная смерть».
Политика
Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции
Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
Футбол
«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в чемпионате Франции
В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" одержал волевую победу над "Лиллем".
Шоу-бизнес
Ведущая «Орла и Решки» Алина Астровская снялась без бюстгальтера
Общество
Медики в Новосибирске провели пикет из-за переработок и низких зарплат
В Новосибирске врачи скорой помощи провели согласованный пикет из-за низких зарплат и постоянных вынужденных переработок.
Кино
Все монстры «Ведьмака» от Netflix – сравниваем с играми
Армия и оружие
С 2020 года украинских силовиков начнут обучать английскому языку
С нового года украинских силовиков всех уровней будут обучать английскому языку, заявил заместитель начальника генерального штаба ВСУ Сергей Наев, сообщило BBC.
Общество
Большинство жителей Новороссийска остались без воды
Почти 70% жителей Новороссийска оказались отключены от водоснабжения из-за аварии на Троицком водопроводе на Кубани.