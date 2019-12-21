Политика
Газета.RuЛавров заявил о зашкаливании русофобии со стороны НАТО
Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что со стороны стран-членов НАТО зашкаливает русофобия в адрес России. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что дипломатия - это прежде всего изложение мыслей и аргументов в стремлении убедить партнера.
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Шоу-бизнес
Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна
Происшествия
Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве
В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Экономика
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
Шоу-бизнес
Директор Бузовой прокомментировал признание Манукяна
Слухи о романе певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна не перестают волновать поклонников звезды.
Авто
Обновленная LADA 4x4 восхитила американских журналистов
Новый внедорожник LADA 4x4 был оценен журналистами из США. Специалисты издания Autoblog оценили обновленную LADA 4x4.
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено
Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Футбол
«Витесс» выиграл три матча из четырех после ухода Слуцкого
"Витесс" обыграл "ВВВ-Венло" в матче 18-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Витесса".
Политика
Часть украинцев лишат соцвыплат
Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Происшествия
Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Наука
Микродозы ЛСД могут назначать при болезни Альцгеймера
22.12.201 Регулярный прием микродоз ЛСД не ухудшает состояние здоровых пожилых людей и не вызывает серьезных побочных эффектов, пишет журнал Psychopharmacology.
Происшествия
При нападении с ножом на юге Великобритании погибли два человека
В результате погибли два человека, еще один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщает издание Express.
Происшествия
В Югре пьяный отец до смерти избил трехлетнюю дочь
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Нефтеюганска, которого подозревают в убийстве трехлетней дочки.
Единоборства
Александр Емельяненко показал, как он охотился на лося
Алтай лося победил в схватке один на один! — прокомментировал Емельяненко в инстаграме фотографию, на которой он позирует с убитым животным.
Общество
В Париже скончался модельер Эмануэль Унгаро
Политика
Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Политика
Трамп назвал задержку импичмента нарушением конституции
Задержка передачи статей по импичменту президента в сенат является нарушением конституции, отметил глава государства.
Футбол
Дубль Виллиана принес «Челси» победу над «Тоттенхэмом» в АПЛ
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
Армия и оружие
САА освободила от террористов ряд деревень на юго-востоке Идлиба
Сирийская арабская армия (САА) освободила от террористов ряд населенных пунктов на юго-востоке провинции Идлиб, сообщает 22 декабря источник ИА Красная Весна в Сирии.
Здоровье
Жуки и крахмал: из чего состоят крабовые палочки
Репортеры программы «Еда живая и мертвая» выяснили, можно ли считать любимые многими детьми крабовые палочки хотя бы частичной заменой рыбы и как часто можно их есть.
Происшествия
Вдова рассказала о гибели сотрудника ФСБ на Лубянке
Вдова сотрудника ФСБ Вильдана Мухтарова, убитого террористом на Лубянке, осталась одна с тремя детьми на руках.
Футбол
«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в матче чемпионата Франции
В 19-м туре французской Лиги 1 «Монако» принимал «Лилль». Матч прошёл на стадионе "Луи II" в городе Фонвьей и завершился со счётом 5:1.
Политика
Путин исключил манипуляции журналистами на большой пресс-конференции
Очередная большая пресс-конференция президента России прошла 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
Культура
Малыша Йоду заподозрили в темной стороне силы после 7 эпизода «Мандалорца»
Экономика
В Европе предсказали раздачу денег всем желающим просто так
Концепцию «вертолетных денег» предложил лауреат Нобелевской премии по экономике Милтон Фридман в 1969 году.
Здоровье
«Годами не обращают внимания»: онколог назвала симптомы рака
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи Так, к врачу следует обратиться: Яковлева напомнила, что успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики.