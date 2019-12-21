Политика

Газета.RuГазета.RuЛавров заявил о зашкаливании русофобии со стороны НАТО

Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что со стороны стран-членов НАТО зашкаливает русофобия в адрес России. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что дипломатия - это прежде всего изложение мыслей и аргументов в стремлении убедить партнера.
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Лавров заявил о зашкаливании русофобии со стороны НАТО

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