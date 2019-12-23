Политика

RT на русскомRT на русскомЛавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая

Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в посещении Москвы 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Лавров подтвердил желание Трампа приехать на парад Победы

Lenta.ru04:41

Трамп подтвердил Лаврову намерение посетить 9 мая Россию, если ему позволит график

Газета.Ru04:35

Лавров: Трамп может приехать в Москву на День Победы

Телеканал 360°03:45

Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву на Парад Победы

Коммерсантъ04:07

Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая

RT на русском04:04

Лавров: участие Трампа в торжествах по случаю юбилея Победы в Москве зависит от графика

ТАСС04:01

Трамп может приехать в Москву на 75-летие Победы

Вести.Ru04:23
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Происшествия

В детсаду в Копейске отравились дети и воспитатель

Российская газета 03:50
Шоу-бизнес

Певицу Нюшу затравили в сети за странное имя дочери

Пользователи раскритиковали певицу Нюшу в инстаграме за странный выбор имени дочери.
РИА Новости 03:49
Политика

Кремль прокомментировал газовое соглашение с Украиной

Россия и Украина обнародовали все условия нового газового контракта, который был согласован на прошлой неделе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04:24
Общество

Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
РБК вчера в 21:21
Транспорт

600 пассажиров проедут в первом поезде по Крымскому мосту

Свыше 600 человек станут пассажирами первого поезда маршрута Санкт-Петербург — Севастополь, заявили в инфоцентре «Крымский мост».
Московский Комсомолец 03:54
Происшествия

В США в аварии с 69 автомобилями пострадал 51 человек

На трассе в американском штате Вирджиния произошло крупное ДТП с участием 69 автомобиля, сообщается на странице местной полиции в Twitter.
РБК вчера в 22:44
Авто

Названы автомобили, которые почти не теряют в цене

Замкнули пятерку лидеров KIA Rio (87,2%) и Hyundai Creta (86%). Премиальные автомобили традиционно теряют в цене сильнее, чем массовые.
Автоновости дня 00:32
Политика

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Вести.Ru вчера в 19:30
Политика

Пушков ответил на призыв Порошенко ввести санкции из-за поставок газа

Россия и Украина договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год.
РИА Новости 01:28
Общество

Служба внешней разведки рассекретит материалы о советских разведчиках

Нарышкин, который является также председателем РВИО, упомянул, что рассекретить отдельные материалы планируется в честь юбилея.
Интерфакс 04:38
Происшествия

В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз

Красноярская полиция задержала и передала медикам девушку, которая бегала по улице без одежды с ребенком в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 04:14
Происшествия

В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Российская газета 03:14
Общество

YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей

Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
РИА Новости 01:38
Происшествия

Сотрудники ФСБ, возможно, нанимали бойцов из Донбасса для борьбы с контрабандой айфонов

Дело о контрабанде закончилось штрафами и условными сроками. Сотрудника ФСБ, подозреваемого в организации преступного сообщества, отпустили.
Эхо Москвы 04:00
Общество

Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий

Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
RT на русском 03:22
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Происшествия

В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД

МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.
РИА Новости вчера в 09:57
Энергетика

Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США

Россия обеспечивает 20% поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, это значительно больше, чем США.
REGNUM 04:02
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
РИА Новости вчера в 22:52
Политика

Зеленский и Трамп подрались на Красной площади

На обложке последнего в 2019 г. номера Трамп и Зеленский показаны на Красной площади.
Утро.ru 01:36
Происшествия

Саранск прощается с убитым в Саратове лейтенантом полиции

Info-RM 02:19
Политика

Песков прокомментировал дарение подарков Путину на пресс-конференции

Открытая пресс-конференция с открытой аккредитацией является широко практикуемым форматом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 04:31
Политика

Стало известно о «рождественском подарке» Северной Кореи для США

Собеседник телеканала подчеркнул, что новые меры должны стать «рождественским подарком» Вашингтону, который обещал преподнести Пхеньян.
Lenta.ru 03:02
Происшествия

Пятеро обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорены к смертной казни

Суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи к смертной казни.
RT на русском 04:52
Общество

Минск подписал «дорожную карту» по отмене роуминга с Россией

Ранее Россия подписала проект "дорожной карты" по отмене роуминга с Беларусью.
Российская газета 03:53
Экономика

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
РИА Новости вчера в 23:43
Политика

Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 02:05
Космос

NASA опубликовало видео посадки корабля Starliner в пустыне

NASA выложило в своем аккаунте в Twitter видео посадки капсулы космического корабля Starliner, вернувшейся на Землю после неудачного полета к МКС.
РБК вчера в 11:37
Энергетика

Новак: оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» продолжается

Работа по оценке ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" еще не завершена.
ТАСС 03:16
Шоу-бизнес

Винокур заступился за Дубовицкую в споре о закрытии «Аншлага»

Народный артист РСФСР Владимир Винокур заступился за Регину Дубовицкую в споре о закрытии "Аншлага".
Piter.tv 03:50
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