Политика
РБКЛавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву на парад Победы
Президент США Дональд Трамп заинтересован в участии в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Великой Победы в Москве, однако его приезд зависит от графика. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.
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Экономика
ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного
Размер коэффициентов для страховой пенсии и фиксированной выплаты за год отложенного права — 1,07 и 1,056 соответственно, пояснил Дроздов.
Общество
Кириенко назвал объем финансирования для молодежного контента в интернете
На поддержку отечественных компаний, которые создают контент в интернете, государство в 2020 году впервые выделит из бюджета 3 млрд руб. Об этом на мероприятии, организованном Институтом развития интернета (ИРИ), рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК.
Политика
Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин торжественно открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Прямую трансляцию ведет "Россия 24".
Экономика
ЦБ сообщил об отказах банков собирать биометрию граждан
Российские банки иногда отказывают гражданам в сдаче биометрических данных (голос и изображение лица) в Единую биометрическую систему (ЕБС), но ЦБ считает, что препятствий для сдачи биометрии быть не должно.
Политика
Медведев поручил проработать меры в ответ на газовые санкции США
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение кабинету министров проработать ответные меры на санкции США, касающиеся газопровода «Северный поток – 2». Об этом пишет ТАСС 23 декабря.
Общество
Авиакомпании заявили о риске срыва полетов в новогодние праздники
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявила о риске массовых срывов программ перевозок во время новогодних праздников из-за приостановки внесения воздушных судов (ВС) авиакомпаний в приложения к соглашениям, которые Россия заключила в соответствии со статьей 83.
Общество
Глава Boeing Меленберг уходит в отставку
Руководитель американской компании Boeing Деннис Меленберг уходит в отставку на фоне скандала, связанного с приостановкой полетов авиалайнеров модели 737 MAX.
Здоровье
ОНФ в Приморье предлагает властям наделить «детей войны» правом на бесплатное оформление земельного участка
Как сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморском крае Юрий Логинов, общественники предложили региональным властям наделить граждан, обладающих статусом «дети войны», правом на бесплатное оформление земельного участка для хозяйственного освоения и использования.
Гаджеты
В Китае появятся сим-карты Super SIM
Космос
Солнце отметит уходящий год «Огненным кольцом»
Последнее солнечное затмение 2019 года создаст красивое «огненное кольцо» на этой неделе Жители Европы, Азии, Австралии и Африки полюбуются 26 декабря последним солнечным затмением 2019 года.
Наука
Собачий мозг настроен на грубый подсчёт
Собачий мозг и впрямь реагировал на изменения количества, то есть, к примеру, если на смену трёх маленьких точек десятью большими он реагировал сильнее, чем если три маленькие точки сменялись тремя же большими.
Политика
Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России
Джонсон заявил, что изменил свое мнение по вопросу о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией.
Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Политика
Путин назвал сельское хозяйство локомотивом экономики России
Локомотивом развития российской экономики назвал сельское хозяйство президент РФ Владимир Путин 23 декабря на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.
Гаджеты
Самыми опасными для здоровья признаны смартфоны Samsung и Apple
В ходе проведенного в США исследования было установлено, что многие модели смартфонов Apple и Samsung опасны для здоровья, так как превышают установленные в стране пределы радиочастотного излучения.
Происшествия
В Петербурге достали упавший в Неву бетоновоз
Петербургские спасатели с помощью подъемного крана достали из Невы бетоновоз, который рано утром в понедельник врезался в дом и легковой автомобиль, а затем упал в реку, поиски водителя продолжаются, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Политика
Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи
Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
Политика
Чижов сообщил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
Хоккей
«Ак Барс» обменял Ткачева в «Локомотив» на Аверина и Санникова
Ярославский "Локомотив" и казанский "Ак Барс" произвели обмен, в результате которого хоккеистом железнодорожников стал форвард Владимир Ткачев, сообщается на официальном сайте ярославского клуба КХЛ.
Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал разбавлять алкоголь и назвал пропорцию
Крепкий алкоголь, получаемый в результате перегонки, при употреблении следует разбавлять водой в пропорции 1 к 3. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает «Интерфакс» в понедельник, 23 декабря.
Экономика
Reuters: китайские банки предоставят кредит заводу Tesla в Шанхае
Американская компания Tesla согласовала с китайскими банками предоставление кредита в 10 млрд юаней (около $1,4 млрд) сроком на пять лет для финансирования своего автозавода в Шанхае.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Шоу-бизнес
Александр Цекало выкупил у бывшей супруги свою фамилию
Шоумен и продюсер Александр Цекало выкупил у бывшей супруги Виктории Галушки свою фамилию.
Политика
Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»
Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Политика
На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле
Военные моряки Балтийского флота в преддверии визита Владимира Путина на остров Гогланд летом этого года нашли и обезвредили немецкое минное поле времен Великой Отечественной войны.
Происшествия
Тракторист признался, зачем сбросил трупы в колодец в Новой Москве
По данным СМИ, мужчина нанес мужчине и женщине телесные ранения, несовместимые с жизнью, после чего сбросил их тела в колодец, чтобы скрыть следы преступления.