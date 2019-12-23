Президент США Дональд Трамп заинтересован в участии в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Великой Победы в Москве, однако его приезд зависит от графика. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву на парад Победы

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