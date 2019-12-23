Политика

РБКРБКЛавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву на парад Победы

Президент США Дональд Трамп заинтересован в участии в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Великой Победы в Москве, однако его приезд зависит от графика. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.
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Лавров рассказал об интересе Трампа к посещению Москвы 9 мая

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Лавров: Трамп может приехать в Москву на День Победы

Телеканал 360°03:45

Засобирался в Москву? Трамп «проявил интерес» к Параду Победы 9 мая - Лавров

Царьград04:24

Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву на парад Победы

Коммерсантъ04:07

Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая

RT на русском04:04

Лавров: участие Трампа в торжествах по случаю юбилея Победы в Москве зависит от графика

ТАСС04:01

Трамп подтвердил Лаврову намерение посетить 9 мая Россию, если ему позволит график

Газета.Ru04:35
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Экономика

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

Размер коэффициентов для страховой пенсии и фиксированной выплаты за год отложенного права — 1,07 и 1,056 соответственно, пояснил Дроздов.
РИА Новости 03:30
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Кириенко назвал объем финансирования для молодежного контента в интернете

На поддержку отечественных компаний, которые создают контент в интернете, государство в 2020 году впервые выделит из бюджета 3 млрд руб. Об этом на мероприятии, организованном Институтом развития интернета (ИРИ), рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК.
РБК 09:00
Политика

Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин торжественно открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Прямую трансляцию ведет "Россия 24".
Газета.Ru 06:13
Экономика

ЦБ сообщил об отказах банков собирать биометрию граждан

Российские банки иногда отказывают гражданам в сдаче биометрических данных (голос и изображение лица) в Единую биометрическую систему (ЕБС), но ЦБ считает, что препятствий для сдачи биометрии быть не должно.
РБК 07:57
Политика

Медведев поручил проработать меры в ответ на газовые санкции США

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение кабинету министров проработать ответные меры на санкции США, касающиеся газопровода «Северный поток – 2». Об этом пишет ТАСС 23 декабря.
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Общество

Авиакомпании заявили о риске срыва полетов в новогодние праздники

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявила о риске массовых срывов программ перевозок во время новогодних праздников из-за приостановки внесения воздушных судов (ВС) авиакомпаний в приложения к соглашениям, которые Россия заключила в соответствии со статьей 83.
РБК 08:45
Общество

Глава Boeing Меленберг уходит в отставку

Руководитель американской компании Boeing Деннис Меленберг уходит в отставку на фоне скандала, связанного с приостановкой полетов авиалайнеров модели 737 MAX.
ТАСС 09:10
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ОНФ в Приморье предлагает властям наделить «детей войны» правом на бесплатное оформление земельного участка

Как сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморском крае Юрий Логинов, общественники предложили региональным властям наделить граждан, обладающих статусом «дети войны», правом на бесплатное оформление земельного участка для хозяйственного освоения и использования.
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Кино

«Кинопоиск» назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года

РЕН ТВ 08:23
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В Китае появятся сим-карты Super SIM

Мой Брянск 05:57
Космос

Солнце отметит уходящий год «Огненным кольцом»

Последнее солнечное затмение 2019 года создаст красивое «огненное кольцо» на этой неделе Жители Европы, Азии, Австралии и Африки полюбуются 26 декабря последним солнечным затмением 2019 года.
LentaChel.ru 05:04
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Собачий мозг настроен на грубый подсчёт

Собачий мозг и впрямь реагировал на изменения количества, то есть, к примеру, если на смену трёх маленьких точек десятью большими он реагировал сильнее, чем если три маленькие точки сменялись тремя же большими.
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Происшествия

МВД Украины заявило о новых уликах по делу об убийстве Шеремета

РИА Новости 09:19
Политика

Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России

Джонсон заявил, что изменил свое мнение по вопросу о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией.
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Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой

29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
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Политика

Путин назвал сельское хозяйство локомотивом экономики России

Локомотивом развития российской экономики назвал сельское хозяйство президент РФ Владимир Путин 23 декабря на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.
Красная весна 08:35
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Самыми опасными для здоровья признаны смартфоны Samsung и Apple

В ходе проведенного в США исследования было установлено, что многие модели смартфонов Apple и Samsung опасны для здоровья, так как превышают установленные в стране пределы радиочастотного излучения.
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Происшествия

В Петербурге достали упавший в Неву бетоновоз

Петербургские спасатели с помощью подъемного крана достали из Невы бетоновоз, который рано утром в понедельник врезался в дом и легковой автомобиль, а затем упал в реку, поиски водителя продолжаются, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Политика

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
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Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна

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Политика

Чижов сообщил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17

Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
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Хоккей

«Ак Барс» обменял Ткачева в «Локомотив» на Аверина и Санникова

Ярославский "Локомотив" и казанский "Ак Барс" произвели обмен, в результате которого хоккеистом железнодорожников стал форвард Владимир Ткачев, сообщается на официальном сайте ярославского клуба КХЛ.
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Роспотребнадзор посоветовал разбавлять алкоголь и назвал пропорцию

Крепкий алкоголь, получаемый в результате перегонки, при употреблении следует разбавлять водой в пропорции 1 к 3. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает «Интерфакс» в понедельник, 23 декабря.
Lenta.ru 09:07
Экономика

Reuters: китайские банки предоставят кредит заводу Tesla в Шанхае

Американская компания Tesla согласовала с китайскими банками предоставление кредита в 10 млрд юаней (около $1,4 млрд) сроком на пять лет для финансирования своего автозавода в Шанхае.
ТАСС 08:20
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК 21 декабря в 14:11
Шоу-бизнес

Александр Цекало выкупил у бывшей супруги свою фамилию

Шоумен и продюсер Александр Цекало выкупил у бывшей супруги Виктории Галушки свою фамилию.
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Политика

Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»

Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
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Политика

На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле

Военные моряки Балтийского флота в преддверии визита Владимира Путина на остров Гогланд летом этого года нашли и обезвредили немецкое минное поле времен Великой Отечественной войны.
РИА Новости вчера в 16:10
Происшествия

Тракторист признался, зачем сбросил трупы в колодец в Новой Москве

По данным СМИ, мужчина нанес мужчине и женщине телесные ранения, несовместимые с жизнью, после чего сбросил их тела в колодец, чтобы скрыть следы преступления.
Газета.Ru 05:12
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