Политика

RT на русскомRT на русскомЛавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая

Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в посещении Москвы 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву на парад Победы

РБК05:24

Лавров рассказал об интересе Трампа к посещению Москвы 9 мая

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Лавров: Трамп может приехать в Москву на День Победы

Телеканал 360°03:45

Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву на парад Победы

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Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая

RT на русском04:04

Лавров: участие Трампа в торжествах по случаю юбилея Победы в Москве зависит от графика

ТАСС04:01

Трамп подтвердил Лаврову намерение посетить 9 мая Россию, если ему позволит график

Газета.Ru04:35
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Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
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