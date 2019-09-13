Политика
РИА НовостиЛавров заявил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно закончилась", об этом он сказал в интервью газете "Труд".
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В числе наиболее негативных примеров такой линии — рост напряженности и эскалация насилия на Ближнем Востоке и Севере Африке, беспрецедентный всплеск террористической активности.Труд17:00
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Гаджеты
Сегодня Apple презентует новые модели iPhone
В городе R 10 сентября в 04:29
Армия и оружие
К учениям России и Белоруссии «Щит Союза» привлекли 12 тыс. военных
Около 12 тыс. военных примут участие в учениях «Щит Союза – 2019» России и Белоруссии, учения начинаются в пятницу, сообщает российский Западный военный округ.
Взгляд.ру 17:57
Политика
Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
"Считаем необходимым заключить сегодня не просто мирный договор, подписываемый после окончания войны, а документ, отражающий нынешний уровень отношений между Россией и Японией и главное – ориентиры их дальнейшего развития", - заявил Лавров в интервью газете "Труд".
РИА Новости 17:08
Политика
Администрация Дональда Трампа возобновляет военную помощь Украине
Администрация Дональда Трампа возобновляет военную помощь Украине. США выделили для этих целей 250 миллионов долларов, - сообщает Reuters.
Эхо Москвы 13:32
Общество
Свадебное платье Ксении Собчак показали в Сети
На свадебной церемонии Собчак появится в белоснежном платье в пол, которое расшито цветами.
Народные новости вчера в 12:21
Армия и оружие
Минобороны ответило на заявления НАТО о размещении ракет в Европе
"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.
РИА Новости 14:59
Космос
Конец света 14 сентября. Что угрожает миру в этот раз?
Мир ждет очередной конец света, 14 сентября парад планет якобы откроет портал в ад и существа из него истребят все живое, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на dailyhoro.ru.
Радио Sputnik вчера в 08:39
Политика
Зеленский пообещал бороться за интересы Киева на переговорах с Путиным
На переговорах по реализации минских соглашений Украина будет защищать «каждую каплю» своих интересов.
РБК 13:04
Футбол
Каррера может возглавить «Оренбург», «Рубин» или «Динамо»
У Зидана больше нет неограниченного кредита доверия в «Реале» Руководство «Реала» изменило свою позицию относительно главного тренера команды Зинедина Зидана.
Чемпионат 18:00
Космос
ТАСС рассказал о главных миссиях на Луну
Основным источником для формирования списка прилунившихся аппаратов стала книга "Путешествия к Луне" кандидата физико-математических наук, доцента физического факультета МГУ Владимир Сурдина, который также стал приглашенным экспертом для спецпроекта.
ТАСС 07:30
Экономика
Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек.
ТАСС 16:31
Политика
В Еврокомиссии отреагировали на решение суда ЕС по OPAL
Ранее 10 сентября Минэнерго Польши сообщило, что Суд ЕС вынес решение в пользу польской нефтегазовой компании PGNiG в деле о доступе «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL — сухопутного продолжения газопровода «Северный поток».
Rambler News Service 10 сентября в 11:54
Происшествия
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 50
На Багамских островах в результате урагана «Дориан» погибли по меньшей мере 50 человек, при этом число жертв может увеличиться, так как многие жители числятся пропавшими без вести.
RT на русском 10 сентября в 18:35
Политика
Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу
Ситуация с памятником маршалу Коневу является позором для Чехии, так как это символ памяти всех воинов Красной Армии, которые пали при освобождении Чехословакии в 1945 году, заявил президент Милош Земан, выступая по TV Barrandov.
РИА Новости 15:29
Культура
Юрий Дудь вновь получил премию «Человек года» журнала GQ
Видеоблогер Юрий Дудь в третий раз получил ежегодную премию журнала GQ «Человек года» в номинации «Лицо с экрана».
REGNUM вчера в 00:52
Политика
Трамп исключил назначение Помпео советником по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп исключил возможность назначения госсекретаря страны Майка Помпео на пост советника по национальной безопасности.
РБК 18:53
Гаджеты
На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.
NewInform 10 сентября в 13:42
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru 01:42
Финансы
В ПФР рассказали, как будут расти пенсии следующие три года
Всего в России на начало 2020 года будет 43,6 млн пенсионеров Страховая пенсия по старости вырастет в 2020 году на 6,6% при прогнозируемой инфляции на уровне 3,8%, пишет "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России.
АМИТЕЛ 03:11
Армия и оружие
В Крыму построят первые для РФ вертолетоносцы
«Совершенно секретно»: В мае 2020 года на судостроительном заводе «Залив» в Крыму заложат первые два российских универсальных десантных корабля (УДК).
Совершенно секретно вчера в 02:26
Политика
Путин выпил стопку в Дагестане, как и обещал 20 лет назад
Владимир Путин выпил стопку, как обещал во время своей поездки в Дагестан 20 лет назад.
Москва 24 07:49
Политика
Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году
Новая модель рынка электроэнергии начала работать на Украине с 1 июля Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев намерен присоединиться к энергетическому рынку Евросоюза в 2025 году, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 18:28
Экономика
В правительство внесли план действий по стимулированию экономики
Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.
РИА Новости вчера в 06:29
Космос
Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
Российские ученые разрабатывают научную аппаратуру "Мутация" для проведения на МКС биотехнологических экспериментов по исследованию изменений в микроорганизмах после пребывания в условиях воздействия факторов космического пространства, говорится в материалах Научно-исследовательского института электромеханики, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Радио Sputnik 18:02
Технологии
Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2
Ранее анонсированный выбор нового разработчика легкого многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2 состоялся, им стал Уральский завод гражданской авиации, выигравший в открытом конкурсе, пишет РИА Новости.
Военное обозрение 02:02
Происшествия
Комитет рекомендовал Госдуме расширить обязанности полиции
Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в закон о полиции, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.
REGNUM 04:17
Политика
Трамп заявил о желании заключить полную сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что временному соглашению с Китаем предпочитает заключение окончательного договора.
Интерфакс 18:47
Политика
Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49