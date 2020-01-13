Политика

Газета.RuГазета.RuЛавров заявил об «определенном прогрессе» на переговорах по Ливии

В проекте итогового соглашения говорится о соблюдении обеими сторонами режима тишины, создании рабочих групп для урегулирования конфликта и создании военной комиссии. Несмотря на то что соглашение не было подписано, глава МИД РФ Сергей Лавров оценивая результаты переговоров, заявил о прогрессе.
Читать в источнике
Комментировать70

Подробнее о событии

Конкретизирующий прекращение огня в Ливии документ пока подписал только Саррадж

Интерфакс11:54

Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии в Москве

ТК Звезда11:02

Лавров: ряд сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ в Москве

Московский Комсомолец11:24

Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии

RT на русском11:18

Хафтар попросил время до утра на московских переговорах по Ливии

РБК11:15

Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии

ТАСС11:52

Переговоры по конфликту в Ливии, проходившие в Москве, завершились без подписания соглашения

Эхо Москвы11:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Общество

В Белгороде пригрозили отлучить блогера от церкви за вопросы о поборах

Широкий резонанс в белгородских СМИ вызвала история взаимодействия с церковью местного журналиста и блогера Владимира Корнева, который сразу после новогодних праздников попытался взять у представителей духовенства комментарий о церковных поборах, а в ответ получил "духовное предостережение" о том, что его могут отлучить от церкви.
РИА Новости 05:53
Экономика

Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов

Воздух, сточные воды и мусор Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта "Экология".
РБК вчера в 16:00
Общество

Принцы Уильям и Гарри выступили с совместным заявлением

13 января принцы Уильям и Гарри выпустили совместное заявление, в котором опровергли сообщение британских таблоидов о том, что отношения между ними находятся на грани окончательного разрыва.
Woman.ru 08:17
Здоровье

Новый короновирус в Китае убил первого человека

Установлено, что 61-летний мужчина стал жертвой нового короновируса.
Завтра.ру 06:42
Общество

Депутат Госдумы предлагает обложить домохозяек налогом

Депутат Государственной Думы предлагает обложить домохозяек налогом. Он считает, что это вполне справедливо и объяснил свою точку зрения.
Твой Континент 12:10
Экономика

Россия увеличила экспорт алкоголя

Аналитический центр при правительстве России сообщил об увеличении в первом полугодии 2019 года экспорта ряда алкогольных напитков из России.
Российская газета 02:48
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри начать «новую жизнь»

Королева Великобритании Елизавета II поддерживает принца Гарри и его супругу Меган Маркл в их решении начать "новую жизнь", отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и сопровождающих его обязанностей.
ТАСС 12:15
Политика

Украина решила вернуться в ПАСЕ

Украина вдруг решила, что ей пора восстановить свое участие в ПАСЕ, которое она истерично прекратила, когда туда вернули Россию.
Новостной фронт 05:46
Политика

Иран намерен подать на Трампа в суд за убийство Сулеймани

Власти Ирана планируют подать иск в международный суд на президента США Дональда Трампа из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
RT на русском 11:29
Происшествия

Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры

По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Говорит Москва 11 января в 23:55
Кино

В США вручили премию «Выбор критиков»

Желая как-то поддержать Мартина Скорсезе, чей фильм "Ирландец" в 2020 году представлен везде, но ничего не выигрывает, критики вручили картине премию "За лучший актерский состав".
Радио Культура 03:17
Футбол

«Ньюкасл» интересуется игроком «Спартака»

ProstoProSport 05:04
Фигурное катание

СМИ назвали гонорары Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу

RT на русском вчера в 03:39
Политика

Российским вертолетоносцам решили дать имена от «Мистралей»

Первые отечественные универсальные десантные корабли (УДК) получат названия «Севастополь» и «Владивосток».
Известия 11 января в 01:07
Политика

Климкин назвал Украину сырьевым придатком

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна является сырьевым придатком, об этом он написал в своем Twitter.
РИА Новости вчера в 20:43
Политика

В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения

Представитель пресс-службы города ранее сообщила РИА Новости, что Варшава не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, однако в администрации были зарегистрированы "два уличных мероприятия, организуемые частными лицами с целью отметить эту дату".
РИА Новости 12:25
Шоу-бизнес

58-летняя Екатерина Андреева снялась в купальнике

Фото Екатерины Андреевой в купальнике получило более 20 тысяч «лайков». Подписчики в восторге от фигуры 58-летней звезды.
Uznayvse.ru 07:15
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам Kia

Компания Kia начала отгрузку новых компактных кроссоверов Kia Seltos российским дилерам.
Новые автомобили вчера в 10:32
Культура

Житель Калмыкии стал победителем шоу-конкурса «Новая Звезда-2020»

Российская газета 12:34
Космос

NASA провело испытания нового марсианского ровера

Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
Naked Science 04 января в 19:01
Экономика

Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд

Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.
РБК 10:34
Кино

В трейлере «Морбиуса» Sony появился Стервятник из «Человека-паука» Marvel

Стоит отметить важный момент: в самом конце ролика в кадре появляется актёр Майкл Китон, ранее исполнивший роль Стервятника (Эдриана Тумса) в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» киновселенной Marvel.
REGNUM 12:45
Финансы

Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля

Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Коммерсантъ 04:28
Политика

Путин провел совещание по подготовке Послания Федеральному Собранию РФ

Президент России Владимир Путин провел совещание в Московском Кремле по подготовке ежегодного Послания Федеральному Собранию РФ.
Татар-информ 07:58
Общество

Адвокат просит проверить Столото из-за миллиардного выигрыша

Сергеев просит обратить внимание на то, что победители лотереи не могут проверить данные своих билетов и часто не могут получить выигрыш из-за "ошибки в результате системного сбоя".
Газета.Ru 11:53
Игры

Фанаты «Гарри Поттера» создали в Minecraft игру по любимой книге

Энтузиасты создают полноценную ролевую игру по вселенной «Гарри Поттера» на основе Minecraft.
REGNUM 02:46
Шоу-бизнес

Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
WMJ.ru 12:31
Кино

Умер режиссер Константин Бромберг

Бромберг жил в Детройте с 1990-х годов. С тех пор он уже не занимался кино. Режиссер родился 17 октября 1939 года в Харькове.
Inkazan 01:43
Футбол

Легенда турецкого футбола работает в такси после критики Эрдогана

Один из лучших футболистов в истории Турции, Хакан Шукюр, после переезда в США вынужден работать таксистом и продавать книги.
RT на русском 10:52
Общество

Ассанжа запечатлели на камеру возле суда в Лондоне

Опубликованы кадры, на которых запечатлен основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вне стен британской тюрьмы.
ТК Звезда 12:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Халифа Хафтар
Ливийский военный деятель
Ливийский военный деятель. Палатой представителей Ливии назначен фельдмаршалом и верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Ливии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Фаиз Сарадж
Ливийский политик
Ливийский политический и государственный деятель, премьер-министр Правительства национального согласия Ливии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное