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RT на русском
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Лавров заявил об отказе ФРГ и ОЗХО отвечать на запросы по Навальному

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Германия и ОЗХО отказываются отвечать на официальные запросы России по ситуации вокруг Алексея Навального.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Лавров прокомментировал отказ Германии отвечать на вопросы по Навальному

ФРГ отказывается отвечать на вопросы Генпрокуратуры России по Алексею Навальному под абсолютно надуманными предлогами, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости04:11
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Лавров: Германия уходит от ответов на вопросы о Навальном под надуманными предлогами

Коммерсантъ04:55
РИА Новости

Лавров прокомментировал отказ Германии отвечать на вопросы по Навальному

РИА Новости04:11
RT на русском

Лавров заявил об отказе ФРГ и ОЗХО отвечать на запросы по Навальному

RT на русском04:50
Телеканал 360°

Лавров объяснил, почему ситуация с Навальным никак не может разрешиться

Телеканал 360°04:41
Фонтанка.Ру

Лавров: Германия не отвечает на вопросы по Навальному под «абсолютно надуманными предлогами»

Фонтанка.Ру04:36
URA.Ru

Лавров раскрыл, почему ФРГ не отвечает на вопросы по Навальному

URA.Ru04:28
Российская газета

Лавров заявил о нежелании Запада вести конструктивный диалог с Москвой

Российская газета04:51

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ
РИА Новости02:31
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Тихановская сочла необходимым иностранное вмешательство в события в Белоруссии

«Мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих скончались», — заявила она в видеообращении, транслировавшемся на экстренных дебатах по Белоруссии в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека, передает ТАСС.
Известия05:05
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Швед Дюплантис побил мировой рекорд Бубки в прыжках с шестом

На очередном этапе "Бриллиантовой лиги" 20-летний швед покорил высоту в 6,15 м. Этот результат перекрыл достижение советского прыгуна Сергея Бубки на 1 см. Прежний мировой рекорд держался более 26 лет.
Реальное время01:19

Поляки высмеяли требования Варшавы выдать российских диспетчеров

Польские читатели прокомментировали статью Wirtualna Polska, посвященную решению Варшавы подать запрос на арест трех российских диспетчеров по делу о крушении польского Ту-154 в Смоленске, отметив абсурдность этой идеи.
РИА Новости23:17
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Европарламент заявил, что не признает итоги выборов в Белоруссии

Европарламент сообщил, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии, а также не считает действующего главу республики Александра Лукашенко легитимным президентом, следует из опубликованной на сайте организации резолюции.
Аргументы и Фактывчера в 08:05
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Украина исключила внесение особого статуса Донбасса в Конституцию

"Президент во время декабрьского саммита в Париже дал четкое понимание того, что никаких изменений в конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет, это исключено", – заверил он.
Ruposters.ru04:31
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В матче отборочного раунда Лиги Европы команды забили 12 голов с игры

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Сенте (Сербия), завершилось со счетом 6:6. В составе команды из Бухареста голы забили Флоринел Коман (25-я минута), Деннис Ман (50, 63, с пенальти, и 105), Адриан Петра (108), у проигравших отличились Деян Милицевиц (11), Борко Дуроньич (14), Горан Антонич (51), Саша Томанович (90+4, 117), Янко Тумбашевич (105+1).
РИА Новости18:11

СК проверит историю о лишении семьи Баталова жилья и денег

"При наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможных мошеннических действиях, выразившихся в хищении недвижимости и денег семьи актера Алексея Баталова", - говорится в сообщении СК.
Газета.Ru03:50
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«Хаббл» зафиксировал мощный белый шторм на Юпитере

Крупный белый шторм распространяться в северных широтах планеты со скоростью 560 километров в час, впервые шторм был зафиксирован 25 августа, когда Юпитер был на расстоянии 653 миллиона километров от Земли.
ИА Красная Весна05:04