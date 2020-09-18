Лавров заявил об отказе ФРГ и ОЗХО отвечать на запросы по Навальному
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Германия и ОЗХО отказываются отвечать на официальные запросы России по ситуации вокруг Алексея Навального.В источнике
С чего всё началось
Лавров прокомментировал отказ Германии отвечать на вопросы по Навальному
ФРГ отказывается отвечать на вопросы Генпрокуратуры России по Алексею Навальному под абсолютно надуманными предлогами, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости04:11
Подробнее о событии