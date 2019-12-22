с чего всё началось

Россия не собирается ухудшать отношения с КНР в угоду США. Об этом 21 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале.

Лавров заявил об отказе ухудшать отношения с Китаем в угоду США

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