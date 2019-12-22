Политика

ИзвестияИзвестияЛавров заявил об отказе ухудшать отношения с Китаем в угоду США

Россия не собирается ухудшать отношения с КНР в угоду США. Об этом 21 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале.
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В эфире программы "Большая игра
" на Первом канале он заявил, что в ходе недавней встречи с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером тот рассказал ему о своей книге, посвященной Китаю.
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Лавров заявил об отказе ухудшать отношения с Китаем в угоду США

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Политика

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Политика

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