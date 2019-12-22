Политика

ИзвестияИзвестияЛавров заявил об отказе ухудшать отношения с Китаем в угоду США

Россия не собирается ухудшать отношения с КНР в угоду США. Об этом 21 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале.
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Лавров заявил об отказе России ухудшать отношения с Китаем ради США

РБК04:12

Лавров заявил, что Китай на международной арене ведет себя по правилам

ТАСС07:08

Лавров заявил об отказе Москвы ухудшать отношения с Пекином ради США

Газета.Ru05:54

Лавров назвал формат G8 нерепрезентативным и ничего не решающим

РИА Новости07:20

Лавров заявил об отказе ухудшать отношения с Китаем в угоду США

Известия03:01

Лавров: Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США

RT на русском02:51

Россия отказалась ухудшать отношения с Китаем ради счастья США

Lenta.ru02:42
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Политика

Лавров назвал откровенной беседу с Трампом в Вашингтоне

Состоявшаяся 10 декабря в Вашингтоне встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом не была сугубо протокольной, состоялся откровенный прямой разговор.
ТАСС 06:28
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу на юге Москвы

Инцидент произошёл на Корабельной улице около дома номер 11, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на столичный главк МВД.
Говорит Москва 07:28
Политика

Путин откроет 23 декабря железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Интерфакс 07:07
Происшествия

Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Московский Комсомолец 07:14
Политика

В США царит атмосфера маккартизма, заявил Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сейчас в США установилась атмосфера маккартизма.
РИА Новости 07:02
Политика

Путин исключил манипуляции в своей ежегодной пресс-конференции

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с манипуляциями.
Lenta.ru 07:09
Общество

Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
РБК 07:28
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Анси, Логинов — 11-й

RT на русском 07:01
Политика

В Совфеде усомнились во влиянии санкций США на «Северный поток — 2»

Американские санкции не смогут серьёзно повлиять на строительство газопровода «Северный поток — 2». Такого мнения придерживается первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
News.ru вчера в 06:25
Общество

Депутаты Заксобрания Петербурга проинспектировали транспортировку так называемых «урановых хвостов»

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга проинспектировали транспортировку так называемых "урановых хвостов".
Эхо Москвы 07:14
Энергетика

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Lenta.ru 04:12
Футбол

Стали известны номинанты на звание лучшего футболиста года в Африке

Последние два года лучшим футболистом Африки признавался Салах.
РИА Новости 06:25
Политика

Захарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории

Ранее МИД Польши, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина, заявил об искажении реальной картины прошлого российскими властями, а также заявили, что слова президента подрывают совместную работу экспертов двух государств.
Коммерсантъ 05:58
Армия и оружие

Россия настаивает на обсуждении темы вывода оружия в космос

Россия настаивает на обсуждении проблем, связанных с планами США и Франции вывести оружие в космос, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
РИА Новости 06:48
Общество

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ожидать в Москве на предстоящей неделе.
RT на русском 06:17
Происшествия

Задержан виновник массового ДТП на трассе «Скандинавия»

Водитель грузовика "DAF XF", по вине которого ранним утром 21 декабря на трассе "Скандинавия" произошло массовое ДТП с возгоранием пяти машин, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС 04:57
Политика

На выборах президента Афганистана победил Ашраф Гани

Вести.Ru 02:43
Политика

Лавров заявил о зашкаливании русофобии со стороны НАТО

Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что со стороны стран-членов НАТО зашкаливает русофобия в адрес России.
Газета.Ru 06:58
Происшествия

В Омске извлекли тело погибшего из-под завалов рухнувшего здания

Следователи СК и прокуратура начали проверки после обрушения неэксплуатируемого здания в Омске, рабочие извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины.
РИА Новости 06:18
Армия и оружие

СМИ: лидер радикальной группировки уничтожен в Идлибе

Лидер одной из террористических группировок, действующих на территории Сирии, уничтожен в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) международной коалиции.
ТАСС 06:30
Общество

Путин поздравил Лео Бокерию с 80-летним юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил Лео Бокерию, академика РАН, почётного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева с 80-летним юбилеем, отметив, что он внес уникальный вклад в развитие российской школы кардиологии, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 03:12
Общество

В Балахне повесили плакат со Сталиным и надписью «I’ll be back»

Ньюс-НН 04:02
Политика

Лавров рассказал о предложении Украины по разведению сил в Донбассе

Украинская сторона во время обсуждении вопроса о разведении сил и средств в Донбассе предложила три участка в чистом поле, которые никак не повлияют на безопасность людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 11:37
Политика

Американские санкции из-за С-400 не повлияют на Турцию, заявила Анкара

"На мой взгляд, американские санкции никак не повлияют на Турцию, в том числе с экономической точки зрения", — передает его слова агентство Anadolu.
Народные новости 07:00
Общество

Горбачев заявил об улучшении состояния здоровья

Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что идет на поправку после госпитализации.
Известия 06:48
Общество

Новороссийск, Крымск и Геленджик остались без воды

Позднее в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в зоне отключения воды оказался и Геленджик.
Интерфакс 05:12
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Общество

Okko запустит платформу для вертикальных сериалов

Онлайн-кинотеатр Okko запустит платформу Okko.Move, где можно будет смотреть фильмы и сериалы, снятые в вертикальном формате, сообщает РБК со ссылкой на представителя видеоэкосистемы.
Коммерсантъ 03:27
Кино

Netflix начнет сражаться с монстрами

История ведьмака началась еще в 1986 году, когда польский писатель Анджей Сапковский, написал свой первый сборник повестей о приключениях наемного охотника на монстров в вымышленном мире под названием Неверленд.
Коммерсантъ FM 07:15
Происшествия

В Красноярском крае пострадали 10 человек в ДТП с автобусом

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Минусинском районе на юге Красноярского края увеличилось до 10 человек.
ТАСС 05:22
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