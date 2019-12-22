Россия не собирается ухудшать отношения с КНР в угоду США. Об этом 21 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале.

Лавров заявил об отказе ухудшать отношения с Китаем в угоду США

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Общество Новороссийск, Крымск и Геленджик остались без воды Позднее в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в зоне отключения воды оказался и Геленджик.

Общество Okko запустит платформу для вертикальных сериалов Онлайн-кинотеатр Okko запустит платформу Okko.Move, где можно будет смотреть фильмы и сериалы, снятые в вертикальном формате, сообщает РБК со ссылкой на представителя видеоэкосистемы.