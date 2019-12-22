Политика
ИзвестияЛавров заявил об отказе ухудшать отношения с Китаем в угоду США
Россия не собирается ухудшать отношения с КНР в угоду США. Об этом 21 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале.
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Политика
Лавров назвал откровенной беседу с Трампом в Вашингтоне
Состоявшаяся 10 декабря в Вашингтоне встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом не была сугубо протокольной, состоялся откровенный прямой разговор.
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу на юге Москвы
Инцидент произошёл на Корабельной улице около дома номер 11, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на столичный главк МВД.
Политика
Путин откроет 23 декабря железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Происшествия
Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Политика
В США царит атмосфера маккартизма, заявил Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сейчас в США установилась атмосфера маккартизма.
Политика
Путин исключил манипуляции в своей ежегодной пресс-конференции
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с манипуляциями.
Общество
Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана
В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Анси, Логинов — 11-й
Политика
В Совфеде усомнились во влиянии санкций США на «Северный поток — 2»
Американские санкции не смогут серьёзно повлиять на строительство газопровода «Северный поток — 2». Такого мнения придерживается первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Общество
Депутаты Заксобрания Петербурга проинспектировали транспортировку так называемых «урановых хвостов»
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга проинспектировали транспортировку так называемых "урановых хвостов".
Энергетика
Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»
Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Футбол
Стали известны номинанты на звание лучшего футболиста года в Африке
Последние два года лучшим футболистом Африки признавался Салах.
Политика
Захарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории
Ранее МИД Польши, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина, заявил об искажении реальной картины прошлого российскими властями, а также заявили, что слова президента подрывают совместную работу экспертов двух государств.
Армия и оружие
Россия настаивает на обсуждении темы вывода оружия в космос
Россия настаивает на обсуждении проблем, связанных с планами США и Франции вывести оружие в космос, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ожидать в Москве на предстоящей неделе.
Происшествия
Задержан виновник массового ДТП на трассе «Скандинавия»
Водитель грузовика "DAF XF", по вине которого ранним утром 21 декабря на трассе "Скандинавия" произошло массовое ДТП с возгоранием пяти машин, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Лавров заявил о зашкаливании русофобии со стороны НАТО
Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что со стороны стран-членов НАТО зашкаливает русофобия в адрес России.
Происшествия
В Омске извлекли тело погибшего из-под завалов рухнувшего здания
Следователи СК и прокуратура начали проверки после обрушения неэксплуатируемого здания в Омске, рабочие извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины.
Армия и оружие
СМИ: лидер радикальной группировки уничтожен в Идлибе
Лидер одной из террористических группировок, действующих на территории Сирии, уничтожен в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) международной коалиции.
Общество
Путин поздравил Лео Бокерию с 80-летним юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил Лео Бокерию, академика РАН, почётного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева с 80-летним юбилеем, отметив, что он внес уникальный вклад в развитие российской школы кардиологии, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Политика
Лавров рассказал о предложении Украины по разведению сил в Донбассе
Украинская сторона во время обсуждении вопроса о разведении сил и средств в Донбассе предложила три участка в чистом поле, которые никак не повлияют на безопасность людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Политика
Американские санкции из-за С-400 не повлияют на Турцию, заявила Анкара
"На мой взгляд, американские санкции никак не повлияют на Турцию, в том числе с экономической точки зрения", — передает его слова агентство Anadolu.
Общество
Горбачев заявил об улучшении состояния здоровья
Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что идет на поправку после госпитализации.
Общество
Новороссийск, Крымск и Геленджик остались без воды
Позднее в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в зоне отключения воды оказался и Геленджик.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Общество
Okko запустит платформу для вертикальных сериалов
Онлайн-кинотеатр Okko запустит платформу Okko.Move, где можно будет смотреть фильмы и сериалы, снятые в вертикальном формате, сообщает РБК со ссылкой на представителя видеоэкосистемы.
Кино
Netflix начнет сражаться с монстрами
История ведьмака началась еще в 1986 году, когда польский писатель Анджей Сапковский, написал свой первый сборник повестей о приключениях наемного охотника на монстров в вымышленном мире под названием Неверленд.
Происшествия
В Красноярском крае пострадали 10 человек в ДТП с автобусом
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Минусинском районе на юге Красноярского края увеличилось до 10 человек.