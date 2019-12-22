Политика

РБКРБКЛавров заявил об отказе России ухудшать отношения с Китаем ради США

Лавров отметил, что, по словам Киссинджера, идеальной для США будет ситуация, когда отношения Вашингтона с Россией и Китаем будут лучше, чем между Китаем и Россией.
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с чего всё началось
В эфире программы "Большая игра
" на Первом канале он заявил, что в ходе недавней встречи с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером тот рассказал ему о своей книге, посвященной Китаю.
РИА Новости02:20

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Лавров заявил об отказе России ухудшать отношения с Китаем ради США

РБК04:12

Лавров заявил, что Россия не станет ухудшать отношения с Китаем, чтобы осчастливить США

ТАСС02:16

Россия не намерена ухудшать отношения с Китаем ради США

Газета.Ru02:52

Лавров: Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США

RT на русском02:51

Россия отказалась ухудшать отношения с Китаем ради счастья США

Lenta.ru02:42

Москва не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил Лавров

РИА Новости02:20

Лавров заявил об отказе ухудшать отношения с Китаем в угоду США

Известия03:01
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Энергетика

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 15:33
Футбол

«Я был немного разочарован». Виргил ван Дейк — о «Золотом мяче»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал, как отнесся к тому, что занял второе место в голосовании за «Золотой мяч».
Спорт-Экспресс вчера в 18:20
Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Коммерсантъ 20 декабря в 10:35
Политика

В Совфеде отреагировали на слова дипломата США о реакции ЕС на санкции

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран Евросоюза (ЕС) "поблагодарили США" за введение санкций против газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает RT.
Газета.Ru 03:57
Армия и оружие

Сирийская армия прорвала оборону боевиков в провинции Идлиб

Военное обозрение вчера в 07:48
Наука

Гранты «Умника» в 500 тыс. руб. на создание технологий для кружков НТИ получат 10 проектов

Команды молодых разработчиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы и Челябинска получат гранты конкурса "Умник" в размере 500 тыс. рублей каждый за проекты, которые помогут развить технологическое образование школьников.
ТАСС Наука 20 декабря в 19:20
Происшествия

Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован

Вести.Ru 00:57
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Газета.Ru вчера в 15:10
Происшествия

В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории завода

В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории комбикормового завода.
RT на русском 03:12
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 12:41
Происшествия

Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело

Lenta.ru вчера в 16:05
Общество

В России впервые осужден владелец пиратского онлайн-кинотеатра

Руководитель департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин рассказал, что данный случай судебной практики создал прецедент привлечения владельцев пиратских интернет-ресурсов к уголовной ответственности.
ТагилСити.ру 20 декабря в 02:24
Политика

Выплата Газпромом долга Украине — это сильная уступка, считает эксперт

Эксперт заявляет, что если Газпром выплатит вышеуказанную сумму, то это станет прецедентом, а также большой уступкой со стороны российской компании.
iReactor вчера в 03:30
Армия и оружие

Опытный образец обновленного Су-34 создадут к 2022 году

Опытный образец модернизированного истребителя-бомбардировщика Су-34 поколения 4++ создадут к 2022 году.
Известия 01:06
Здоровье

Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды

Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
РБК 01:56
Шоу-бизнес

Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна

РИА Новости вчера в 17:55
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Российская газета вчера в 09:30
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Здоровье

В Барнауле объединят две городские больницы

Планируется строительство объединенного приемно-диагностического корпуса, который соединит между собой оба медучреждения.
КП - Барнаул вчера в 04:30
Шоу-бизнес

Собчак грубо отреагировала на снимок Рудковской в прозрачном платье

Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская поделилась с фанатами снимком, на котором запечатлена в прозрачном платье небесно-голубого цвета.
ФАН 02:06
Биатлон

Гросс: не понимаю кадровых решений в сборной России по биатлону

Тренер сборной Австрии по биатлону Рико Гросс высказал мнение о кадровых решениях в национальной команде России.
RT на русском 02:38
Энергетика

Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины

С Украиной всё очевидно: газовый транзит даёт ей 3 млрд долларов ежегодно (это порядка 3% ВВП) и главное, позволяет создавать давление в собственной системе, которое обеспечивает поставки газа для внутренних пользователей (в Европе по реверсу необходимые объёмы газа закупить можно, но с доставкой его до потребителей возникнут проблемы).
Взгляд.ру вчера в 13:00
Спорт

ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым

Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Спорт-Экспресс вчера в 10:27
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Российская газета вчера в 17:30
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Политика

Ашраф Гани лидирует на выборах президента Афганистана

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани занимает лидерскую позицию на выборах, судя по предварительным результатам голосования.
iReactor 03:54
Авто

Обновленная LADA 4x4 восхитила журналистов из США

Обновленная LADA 4x4 приобрела обновления во внешнем и внутреннем пространстве, новую приборную панель, удобные задние кресла для пассажиров второго ряда с подголовниками.
Pnzdrive вчера в 08:53
Общество

В детсаду в Челябинске выдали просроченные сладкие подарки, пишут СМИ

РИА Новости 02:28
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