Политика

Lenta.ruLenta.ruЛавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Первый канал.
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Лавров назвал уступкой «формулу Штайнмайера»

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