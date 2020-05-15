с чего всё началось

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

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