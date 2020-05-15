Коронавирус
REGNUMЛавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Даже после завершения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе», об этом заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.РБК05:19
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