с чего всё началось

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Общество Скворцова назвала стабильным прирост пациентов с коронавирусом Ситуация по приросту новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России является относительно стабильной, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. 373

Происшествия Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета. 268

Политика В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу "Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу. 62

Общество В России предложили ввести пособия на маски и перчатки В Национальном родительском комитете предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, сообщает телеканал RT. 2,4K

Политика Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий. 1K

Политика Меркель пригрозила России новыми санкциями Атака российских хакеров на сайт Бундестага, совершённая в 2015 году, может стать основанием для очередных санкций против России со стороны Германии. 172

Киберспорт Bethesda опубликовала календарь событий для Fallout 76 Bethesda Softworks представила календарь событий для Fallout 76 на 2020 год. С выходом обновления 20 в Fallout 76 будут введены сезоны.

Происшествия В Петербурге арестовали фигуранта дела о мошенничестве в «Ленэнерго» Ленинский районный суд заключил под стражу заместителя главного инженера компании "Ленэнергоспецремонт" ("дочка" Ленэнерго) Ивана Карповича, подозреваемого в мошенничестве по делу о прокладке кабельных линий к "Газпром-Арене", сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. 4

Общество Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края. 90

Экономика В России резко сократился прирост сбережений граждан Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 429

Общество Собянин наметил сроки второго этапа снятия ограничений в Москве Накануне Собянин отметил, что столичные власти пока не собираются разрешать работу парикмахерских и салонов красоты из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса, пишет «Федеральное агентство новостей». 738

Происшествия Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело. 321

Игры Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5 Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store. 785

Общество Лишь 6 процентов петербуржцев имеют антитела от коронавируса Вирусологический центр городской больницы №40 в Северной столицы провёл исследование на наличие антител к коронавирусу у петербуржцев. 39

Политика США намерены сохранить оружейное эмбарго против Ирана вопреки СБ ООН Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что США намерены сохранять оружейное эмбарго против Ирана и не допустить им закупки вооружений у Китая и России, передает РИА Новости. 2