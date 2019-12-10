Хочу также отметить, что Пол Уилан — может быть, это тактика, которая выбрана его адвокатами — ведет себя вызывающе. Он угрожает сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний, грозит просверлить им голову дрелью и делает многие другие аррогантные высказывания.

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