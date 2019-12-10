Политика

Вести.RuВести.RuЛавров: Пол Уилан грозит просверлить дрелью головы сотрудников ФСИН

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что тактика поведения Уилана – весьма вызывающая. Например, по словам Лаврова, подсудимый угрожает просверлить дрелью головы сотрудникам Федеральной службы исполнения наказания.
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Сергей Лавров
Хочу также отметить, что Пол Уилан — может быть, это тактика, которая выбрана его адвокатами — ведет себя вызывающе. Он угрожает сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний, грозит просверлить им голову дрелью и делает многие другие аррогантные высказывания.
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