Политика
Вести.RuЛавров: Пол Уилан грозит просверлить дрелью головы сотрудников ФСИН
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что тактика поведения Уилана – весьма вызывающая. Например, по словам Лаврова, подсудимый угрожает просверлить дрелью головы сотрудникам Федеральной службы исполнения наказания.
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Хочу также отметить, что Пол Уилан — может быть, это тактика, которая выбрана его адвокатами — ведет себя вызывающе. Он угрожает сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний, грозит просверлить им голову дрелью и делает многие другие аррогантные высказывания.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииКрасная весна 15:11
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