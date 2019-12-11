Политика
РБКЛавров заявил об угрозах Уилана «просверлить головы» сотрудникам ФСИН
По словам Лаврова, Уилан грозил сотрудникам ФИСН «просверлить голову дрелью» и делал множество «аррогантных» высказываний. В связи с этим министр предположил, что адвокаты заключенного могли выбрать эту тактику специально.
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Хочу также отметить, что Пол Уилан — может быть, это тактика, которая выбрана его адвокатами — ведет себя вызывающе. Он угрожает сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний, грозит просверлить им голову дрелью и делает многие другие аррогантные высказывания.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииКрасная весна 15:11
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