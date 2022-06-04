Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской" заявил о том, что западные страны еще в марте запретили Украине продолжать переговоры с Россией.
Президенту США Джо Байдену пришлось бороться с паникой среди европейских союзников Штатов, которые стремятся любой ценой завершить кризис на Украине, заявил в статье в Washington Post колумнист Дэвид Игнатиус.
Специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью «Украина.ру» рассказал, что в том случае, если Польша решится отправить своих военных на помощь Киеву, НАТО не станет заступаться за Варшаву.