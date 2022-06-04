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Лавров заявил о запрете Западом Киеву вести переговоры с Россией

Глава российского МИДа Сергей Лавров, говоря о том, есть ли какие-то перспективы у переговоров с Украиной, заявил, что Запад не разрешает Киеву вести их.
РБК
Запад через день после российско-украинской встречи в Стамбуле, состоявшейся 29 марта, запретил Киеву продолжать переговоры с Москвой.
ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской" заявил о том, что западные страны еще в марте запретили Украине продолжать переговоры с Россией.
Российская газета
По словам
 Лаврова, запрет на мирные переговоры с Россией Киев получил спустя сутки после достижения договоренностей в Стамбуле.
ТУТ НЬЮС

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