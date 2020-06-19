Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пошутил, что его «просанитазировали» перед визитом к главе республики.

Лаврова «просанитазировали» перед встречей с Лукашенко

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