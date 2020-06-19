Политика
Взгляд.руЛаврова «просанитазировали» перед встречей с Лукашенко
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пошутил, что его «просанитазировали» перед визитом к главе республики.
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Футбол
«Сочи» разгромил «Ростов» в матче РПЛ
"Сочи" разгромил "Ростов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 10:1.
Газета.Ru 15:14
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Политика
Трамп спрогнозировал для США самый высокий ВВП в истории человечества
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ВВП страны в III квартале текущего года будет самым высоким в истории человечества.
Моя Москва.онлайн 00:14
Политика
Президент Азербайджана не приедет в Москву на парад Победы
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет приехать в Россию на военный парад на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ вчера в 11:30
Футбол
ФК «Мордовия» не выступит в ФНЛ
Планируется, что в новом первенстве ФНЛ выступят два клуба. В случае снятия «Мордовии» ее место займут «Алания» или «Олимп-Долгопрудный».
Info-RM вчера в 03:33
Космос
Яркий светящийся объект пролетел в небе над Австралией
Жители Австралии заметили в небе необычный яркий зеленый объект.
Мосмонитор 16 июня в 11:48
Общество
В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона.
РИА Новости 13:16
Общество
Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года
По словам местных вирусологов, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине еще в декабре прошлого года.
Российская газета 05:55
Общество
Собянин призвал сохранить «удаленку» на «месяц-другой»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что удаленный режим работы по возможности нужно сохранять.
Газета.Ru 14:31
Политика
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят в Кремль
О своих внуках Путин впервые рассказал в 2017 году.
Discover24 вчера в 13:03
Политика
Путин обратится к нации по поправкам в Конституцию
Владимир Путин может обратиться к россиянам накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию.
ТВ Центр вчера в 02:39
Технологии
Microsoft готовится выпустить бюджетный Xbox Series S
В Microsoft считают, что благодаря переходу с Xbox One S на Xbox Series X удастся запускать игры следующего поколения консолей, а также усовершенствовать обратную совместимость с тайтлами для Xbox, Xbox 360 и Xbox One.
Evo-rus.com 12:10
Политика
Путина уличили в использовании ненастоящей цитаты Гитлера в статье о Второй мировой войне
Владимира Путина уличили в использовании ненастоящей цитаты Гитлера в статье о Второй мировой войне.
Эхо Москвы 15:03
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Армия и оружие
Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ
Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ru вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Киркоров ответил на критику из-за ролика о десантниках
Взгляд.ру 17 июня в 13:44
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как распознать плохого врача
В своем посте в социальной сети известный доктор Александр Мясников поделился с читателями, чем хороший врач отличается от плохого.
Волга-Каспий 02:44
Общество
Судимый актер Долинский предрек смерть Ефремова в тюрьме
Ранее судимый заслуженный артист России Владимир Долинский предрек смерть Михаила Ефремова в тюрьме.
Lenta.ru 14:24
Армия и оружие
В ДНР заявили о гибели четырех человек за неделю из-за боев
Четыре человека погибли, один получил ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за боевых действий за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
РИА Новости 10:27
Политика
Песков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО
Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 14:54
Здоровье
В Петербурге медиков наградили знаком отличия «За доблесть в спасении»
Форпост Северо-Запад 11:55
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Lenta.ru 08:57
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Экономика
Оборот сферы общественного питания России в мае упал на 52%
Москва, 19 июня 2020, 21:41 — REGNUM Оборот предприятий общественного питания в Российской Федерации в мае 2020 года упал на 52,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
REGNUM 14:41
Наука
Учёные разработали метод беспроводной передачи данных в 6G
Разработка ученых ИТМО позволяет значительно ускорить передачу данных в стандарте 6G. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
АБН 05:24