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iReactorЛазарев накричал на одного из членов жюри на шоу «Ну-ка, все вместе»
Российский певец Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе» из-за несправедливой оценки одного из членов жюри. Видео инцидента певец опубликовал в своем Instagram.
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