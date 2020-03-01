Музыка

iReactoriReactorЛазарев накричал на одного из членов жюри на шоу «Ну-ка, все вместе»

Российский певец Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе» из-за несправедливой оценки одного из членов жюри. Видео инцидента певец опубликовал в своем Instagram.
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Певец Сергей Лазарев устроил скандал на шоу «Ну-ка, все вместе»

Телеканал 360°19:07
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российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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