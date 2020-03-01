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РИА НовостиЛазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»
Певец Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе" из-за несправедливой, по его мнению, оценки выступления одного из конкурсантов членом жюри. Соответствующее видео певец опубликовал в своем Instagram.
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Сергей Лазарев накричал на 67-летнего автора песни «Дорогие мои старики»
Комсомольская правдавчера в 12:02
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