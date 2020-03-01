Музыка

РИА НовостиРИА НовостиЛазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»

Певец Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе" из-за несправедливой, по его мнению, оценки выступления одного из конкурсантов членом жюри. Соответствующее видео певец опубликовал в своем Instagram.
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Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»

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российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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