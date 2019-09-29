Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияЛазарев впервые рассказал о рождении дочери

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне. Об этом он поведал в программе «Секрет на миллион» на НТВ в воскресенье, 29 сентября. По словам исполнителя, девочку назвали Анной, сейчас ей один год.
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

«Я просто в шоке»: Кудрявцева не подозревала, что у Лазарева родилась дочь

Телепрограмма17:10

Сергей Лазарев поделился подробностями своей диеты, помогающей ему оставаться в форме

Актуальные Новости14:03

Сергей Лазарев рассказал, что год назад у него родилась дочь Анна

Дни2412:19

Лера Кудрявцева расплакалась, узнав о рождении у Сергея Лазарева дочери

Вокруг ТВ15:01

Сергей Лазарев признался в тайном рождении дочери

Пятый канал11:55

Сергей Лазарев подтвердил рождение дочери

StarHit.ru11:43

Сраженный Лазарев полмесяца не выходил из дома

Дни.ру03:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 18:49, Вашингтон
Культура

На британские экраны возвращается аналог шоу «Куклы»

Эхо Москвы 01:30
Автоспорт

Глава Toro Rosso оценил выступление Квята на Гран-при России

RT на русском 18:24
Футбол

Олег Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

Совет директоров московского футбольного клуба "Спартак" принял отставку Олега Кононова с поста главного тренера команды.
ТАСС 13:02
Политика

На Украине заявили об усилении позиций России в мире

На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Футбол

«Монако» с Головиным одержал вторую победу подряд

«Монако» одержал вторую победу подряд. В предыдущем туре команда Леонарду Жардима одолела "Ниццу" со счетом 3:1.
Спорт-Экспресс вчера в 15:54
Авто

Назван топ-3 недорогих иномарок для начинающих водителей

Слово и Дело 17:10
Футбол

«Милан» потерпел третье поражение подряд в игре с «Фиорентиной»

За хозяев поля отличился Рафаэл Леау (80-я). "Милан" потерпел третье поражение подряд, расположившись на 16-м месте с шестью очками.
Вести.Ru 16:49
Политика

Times: Джонсону может грозить импичмент

Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.
ТАСС 06:33
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Наука

В Калифорнии нашли трехполых червей, устойчивых к действию мышьяка

Научными сотрудниками при Калифорнийском технологическом институте был обнаружен новый вид червей, имеющих три пола и устойчивых к мышьяку сурового калифорнийского озера.
Ugpressa.ru вчера в 03:13
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Спорт

Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом

На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль.
Вести.Ru 15:49
Шоу-бизнес

Жена Никиты Преснякова Алена Краснова показала редкое фото матери

Модель Алена Краснова показала в Instagram фото своей матери, которой недавно исполнилось 45 лет.
Дни24 10:36
Кино

Фильм «К звездам» возглавил российский прокат в выходные

ТАСС 17:17
Политика

В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области

В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33
Волейбол

Российские волейболистки взяли бронзу на Кубке мира

Напомним, последний раз призовое место на Кубке мира российские волейболистки завоевывали в 1999 году.
Красная весна 10:36
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Политика

Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему российский министр иностранных дел Сергей Лавров не отказался от визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, хотя ранее США не выдали визы части российской делегации.
RT на русском 18:44
Общество

В России изменился список документов для приема на работу

С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Происшествия

Все лесные пожары в России потушены

В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Коммерсантъ 17:54
Политика

В Элисте собрали сход граждан против назначения и. о. сити-менеджера

Сход граждан против назначения Дмитрия Трапезникова на должность исполняющего обязанности главы города-главы администрации Элисты состоялся 29 сентября в парке «Дружба», на площади Победы столицы Республики Калмыкия.
REGNUM 09:33
Космос

В NASA показали на видео, как черная дыра растерзала звезду

В NASA обнародовали новое видео, на котором можно рассмотреть, как черная дыра растерзала пролетающую мимо звезду.
Актуальные Новости 27 сентября в 13:16
Футбол

«Витесс» Слуцкого в меньшинстве одержал победу над «Валвейком»

«Витесс» обыграл «Валвейк» в гостевом матче 8-го тура чемпионата Нидерландов.
ProstoProSport 08:09
Армия и оружие

В Израиле объяснили провал ЗРК США Patriot в Саудовской Аравии

Журналистская правда вчера в 08:15
Политика

Пушков: Зеленского хотят превратить в заложника «невменяемой публики»

Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков считает опасным для Владимира Зеленского разглашение подробностей его телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным — он может стать заложником "невменяемой публики".
Sputnik Эстония 13:30
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» отказалась от теста на отцовство экс-короля Малайзии

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест для подтверждения отцовства экс-короля Малайзии Мухаммада V. Как пишет Daily Mail, недавно девушке предложили провести соответствующую экспертизу.
Москва 24 вчера в 19:52
Армия и оружие

Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети

Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru вчера в 09:26
Происшествия

В украинских Черновцах родились сиамские близнецы

На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК 14:22
Экономика

Путин подписал закон о новой системе винных акцизов

В воскресенье, 29 сентября, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении новой системы винных акцизов, принятый Госдумой летом.
Комсомольская правда 17:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное